Известный нелюбовью к аукционам Бэнкси выставил на продажу триптих, чтобы помочь Палестине

Главное: Легенда стрит-арта, анонимный британский художник Бэнкси согласился выставить на аукцион три картины с благотворительной целью. По предварительным оценкам, за свой триптих он может получить до 16 млн евро.

Детали: Известный британский уличный художник Бэнкси пожертвовал три картины из отеля The Walled Off Hotel, который он открыл в 2017 году у стены, разделяющей Израиль и территорию Палестины, для аукциона. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на аукционный дом Sotheby’s, который проведет 28 июля торги под названием «От Рембрандта до Рихтера», все средства от продажи пойдут на улучшение оснащения больницы в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан.

В частности, на продажу будет выставлен триптих «Вид на Средиземное море, 2017», который посвящен кризису беженцев в Европе. В них используется отсылка к гибели беженцев, пытавшихся попасть в Европу через Средиземное море. Предварительная оценка картин составляет от 800 тыс. до 16 млн евро.

Отметим, что триптих Бэнкси будет выставлен вместе с работами других известных художников-пейзажистов, таких как Бернардо Беллотто, Ян ван Гойен и Уильям Тернер.

В тему: 7 октября 2018 года во время торгов на аукционе Sotheby’s картина Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» начала разрезаться вмонтированным в раму «шредером» на тонкие полоски. К этому моменту ее оценили почти в $1,4 млн.

На следующий день художник на своей странице в Instagram опубликовал видео подготовки картины и объяснил, что задумал это несколько лет назад на случай, если она когда-либо попадет на аукцион. При этом он процитировал Пикассо, заявившего как-то, что «стремление к уничтожению также может носить творческий характер».

Напомним: Бэнкси — самый известный в мире представитель стрит-арта. Имя художника — главная из связанных с ним загадок: никто до сих пор достоверно не знает, кто это такой. На протяжении последних десяти лет выдвигались различные версии о том, кем на самом деле может быть Бэнкси, но ни одна из них не подтвердилась.

В феврале 2013 года Сеть переполошила новость об аресте Бэнкси. Однако впоследствии выяснилось, что это «утка».

В апреле 2017 года жительница Израиля заявила, что сняла Бэнкси за работой. Однако никакого подтверждения этому не последовало.