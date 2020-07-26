Главные новости за 25 и 26 июля 2020 года

Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину от COVID-19 после ее появления в продаже. Об этом в ходе совещания по поводу эпидемиологической ситуации в стране заявил президент Владимир Зеленский.

Полиция Кривого Рога освободила 27-летнего мужчину, которого похитил и подверг жестоким пыткам знакомый. Злоумышленнику «светит» срок сразу по трем статьям уголовного кодекса.

В Броварском районе Киевской области произошло сокрушительное ДТП с участием фуры, автобуса и легкового автомобиля. Момент смертельного столкновения попал на видео.

В Киеве возле ресторана «Монтекки и Капулетти» произошел конфликт со стрельбой. Огнестрельные ранения получили двое азербайджанских студентов.

Врач футбольной сборной Украны Антон Худаев скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему было всего 48 лет.

В порту польского Гданська погиб 31-летний украинский заробитчанин. На него со штабелеукладчика упал груз.

В Днепровском районе Киева произошла авария с участием грузового автомобиля и легковушки. По словам очевидцев, без пострадавших не обошлось.

Власти КНДР объявили о первом случае подозрения на коронавирус. Заразу мог подхватить нарушитель, который незаконно «сбегал» в Южную Корею.

Мэр Киева Виталий Кличко лично изобличил двоих молодых «граффитчиков». Соответствующее видео он разместил на своей странице в Facebook.

Одномоторный самолет рухнул на жилой дом в американском штате ЮТА. В результате инцидента погибли три человека.

Португальские ученые объявили о создании маски, способной нейтрализовать коронавирус. Свой эффект она сохраняет даже после нескольких десятков стирок.