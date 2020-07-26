Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Главные новости за 25 и 26 июля 2020 года

Агата Кловская
143
Главные новости за 25 и 26 июля 2020 года

Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину от COVID-19 после ее появления в продаже. Об этом в ходе совещания по поводу эпидемиологической ситуации в стране заявил президент Владимир Зеленский.

Полиция Кривого Рога освободила 27-летнего мужчину, которого похитил и подверг жестоким пыткам знакомый. Злоумышленнику «светит» срок сразу по трем статьям уголовного кодекса.

В Броварском районе Киевской области произошло сокрушительное ДТП с участием фуры, автобуса и легкового автомобиля. Момент смертельного столкновения попал на видео.

В Киеве возле ресторана «Монтекки и Капулетти» произошел конфликт со стрельбой. Огнестрельные ранения получили двое азербайджанских студентов.

Врач футбольной сборной Украны Антон Худаев скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему было всего 48 лет.

В порту польского Гданська погиб 31-летний украинский заробитчанин. На него со штабелеукладчика упал груз.

В Днепровском районе Киева произошла авария с участием грузового автомобиля и легковушки. По словам очевидцев, без пострадавших не обошлось.

Власти КНДР объявили о первом случае подозрения на коронавирус. Заразу мог подхватить нарушитель, который незаконно «сбегал» в Южную Корею.

Мэр Киева Виталий Кличко лично изобличил двоих молодых «граффитчиков». Соответствующее видео он разместил на своей странице в Facebook.

Одномоторный самолет рухнул на жилой дом в американском штате ЮТА. В результате инцидента погибли три человека.

Португальские ученые объявили о создании маски, способной нейтрализовать коронавирус. Свой эффект она сохраняет даже после нескольких десятков стирок.

Тэги: США, Киев, ДТП, ученые, Украина, жертвы, общество, авария, авиакатастрофа, мир, стрельба, наука, вакцинация, пострадавшие, новости Украины, кавказцы, коронавирус, пандемия, COVID-19

Комментарии

Статьи

24.07.20 09:32

Российские диверсионно-ударные группы в войне на Донбассе. Часть 2 (горячее лето-2014)

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

08.07.20 14:21

Валентина Голдина: На Херсонщине фермеры оставляли гнить на поле кабачки, а в Киеве люди покупали дорогой импорт

Автор: Варвара Фалеева

Колонка автора
25.07.20 08:00

Фильм «мама!»: библейская хоррор-притча Даррена Аронофски

Автор: Дмитрий Факовский

Дайджест

«Орден пути»: в России разоблачена секта психологов
26.07.20 11:17

«Орден пути»: в России разоблачена секта психологов

Автор: Виктор Даль

Выбор редакции
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Тушите свет! Грядёт подорожание...
Тушите свет! Грядёт подорожание...
Дом со свастикой появился в Полтаве
Дом со свастикой появился в Полтаве
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли, ‒ ученые
Коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли, ‒ ученые
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 25 и 26 июля 2020 года

Главные новости за 25 и 26 июля 2020 года
26.07.20 19:06
129
Последние новости
26.07.20 19:06

Главные новости за 25 и 26 июля 2020 года
26.07.20 18:03

Ведущая программы «Орел и решка» грязно выругалась, комментируя фейковое заражение коронавирусом
26.07.20 16:18

В Санкт-Петербурге на многолюдном перекрестке взорвались бочки с квасом
26.07.20 14:47

В Киеве легковушка на скорости врезалась в многотонный грузовик
26.07.20 13:27

Коронавирус незаконно проник в самую закрытую страну мира?
26.07.20 11:56

Появилось видео, как Кличко поймал сразу двух вандалов в центре Киева
26.07.20 11:00

В США самолет «спикировал» на жилой дом, ‒ есть жертвы
Фото и Видео
Ведущая программы «Орел и решка» грязно выругалась, комментируя фейковое заражение коронавирусом
Ведущая программы «Орел и решка» грязно выругалась, комментируя фейковое заражение коронавирусом
Ведущая программы «Орел и решка» грязно выругалась, комментируя фейковое заражение коронавирусом
Ведущая программы «Орел и решка» грязно выругалась, комментируя фейковое заражение коронавирусом
Появилось видео, как Кличко поймал сразу двух вандалов в центре Киева
Появилось видео, как Кличко поймал сразу двух вандалов в центре Киева
В США самолет «спикировал» на жилой дом, ‒ есть жертвы
В США самолет «спикировал» на жилой дом, ‒ есть жертвы
Появилось видео кровавого ДТП под Киевом, где фура смяла легковушку, а автобус слетел в кювет
Появилось видео кровавого ДТП под Киевом, где фура смяла легковушку, а автобус слетел в кювет
В Киеве возле «шекспировского» ресторана подстрелили двоих кавказцев
В Киеве возле «шекспировского» ресторана подстрелили двоих кавказцев
Забавное видео: в Техасе слон уснул под водой
Забавное видео: в Техасе слон уснул под водой
На Херсонщине мужчина незаконно удерживал 13 человек, сдавая их в аренду фермерам
На Херсонщине мужчина незаконно удерживал 13 человек, сдавая их в аренду фермерам
Появились уникальные съемки космического льда со спутника Юпитера
Появились уникальные съемки космического льда со спутника Юпитера
Гималайский мишка-плутишка стал звездой интернета
Гималайский мишка-плутишка стал звездой интернета
В Харькове два зоофила изнасиловали козу
В Харькове два зоофила изнасиловали козу
fraza.com
Новости блогосферы
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата
21.07.20 16:14

Террорист из Луцка Максим Плохой как типичный продукт беспредела 90-х и Майдана
19.07.20 12:35

Что общего между насильственной украинизацией и умственной деградацией?

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.