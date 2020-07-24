В Украине начали продавать подарочные сертификаты на пребывание в VIP-камерах СИЗО

Главное: Министр юстиции Денис Малюська объявил о начале продаж подарочных сертификатов на пребывание в камерах СИЗО с улучшенными условиями содержания.

Детали: С сегодняшнего дня Министерство юстиции Украины запустило новую услугу — подарочные сертификаты на пользование платных камер в следственных изоляторах. «Вас пригласили на день рождения чиновника, судьи или политика? Может, наоборот, забыли пригласить? Вы еще раздумываете над подарком? Мы знаем выход», — написал министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook, по сути, рекламируя таким образом сертификат, позволяющий в случае задержания «попасть в камеру с улучшенными условиями содержания».

Его действие распространяется на 14 СИЗО. При этом стоимость различается в зависимости от изолятора. Так, суточный сертификат на размещение в VIP-камере Черновицкого СИЗО стоит 346 грн, а в Киевском — 2 тыс. грн.

Отметим, что срок его действия ограничивается 6 месяцами с момента приобретения. Если в течение этого периода им не воспользоваться, то оплаченные деньги будут зачислены в качестве благотворительной помощи на счет СИЗО.

«Приобретая сертификаты, помните, средства пойдут на благородную цель соблюдения европейских стандартов в следственных изоляторах», — заключил Малюська.

Приобрести такой подарок можно здесь.

В тему: 8 мая 2020 года министр юстиции Малюська сообщил об открытии в СИЗО Киева 4 платных камер. От других они отличаются улучшенными условиями размещения. Причем, чем дольше вы здесь пребываете, тем дешевле она вам обойдется. Тогда же он анонсировал появление в скором будущем таких камер в СИЗО по всей стране.