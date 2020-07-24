«Состояние шоковое. Я еще не отошел»: футбольный эксперт прокомментировал назначение Луческу в «Динамо»

Главное: Футбольный эксперт Андрей Шахов прокомментировал назначение Мирчи Луческу главным тренером киевского «Динамо». Он назвал свою реакцию «шоковой».

Детали: Заместитель главного редактора и колумнист «Фразы» Андрей Шахов прокомментировал «24 спорт» назначение румына Мирчи Луческу главным тренером киевского «Динамо». Он дал свою оценку.

Журналист признался: «Состояние шоковое. Я еще не отошел».

Также эксперт сказал: «Луческу говорит, что у «Динамо» очень хорошая и перспективная молодежь. И он планирует делать ставку на наших ребят. Если молодежь при Луческу начнет играть лучше, то клуб от этого только выиграет».

Ранее ультрас «Динамо» объявили футбольную войну Мирче Луческу.

Также Олег Блохин назвал назначение румына в «Динамо» «плевком в душу».

В тему: 23 июля 2020 года писатель призвал продолжать болеть за «Динамо», но не прощать Мирчу Луческу.