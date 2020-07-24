Армяне Украины заявили о поджогах своих заведений

Главное: Союз армян осудил попытки поджогов заведений общепита, принадлежащих представителям общины, которые имели место в Киеве.

Детали: В Союзе армян Украины осуждают попытки поджогов заведений общественного питания, принадлежащим представителям общины. Как сообщает AnalitikaUA.net, в своем заявлении организация расценивает «поджоги кафе, владельцы которых являются представителями общины, как попытку втянуть общину в политические процессы».

«Мы категорически осуждаем любые проявления насилия и призываем соблюдать закон и не вовлекать общину в политические процессы. Руководство организации находится на постоянной связи с правоохранительными структурами и рассчитывает на оперативное расследование имеющихся случаев», — заявляют в Союзе.

По данным издания, на сегодняшний день известно о двух случаях попытки поджога в разных районах Киева. Согласно имеющейся информации, жертв нет. В результате пожара пострадали только отдельные части заведений.

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