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Епископ УПЦ: Для изменения судьбы иногда нужно быть просто примером для внуков

Александра Кудрявцева
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Епископ УПЦ: Для изменения судьбы иногда нужно быть просто примером для внуков

Главное: Старшее поколение часто закладывает в сердца и души своих внуков те фундаментальные принципы, которые влияют на всю жизнь человека. Прославляя княгиню Ольгу, Церковь подчеркивает ту роль, которую играет каждый из нас в воспитании своих детей. Об этом сказал епископ УПЦ Виктор.

Детали: Пример равноапостольной княгини Ольги показывает, что для того, чтобы изменить жизнь целого народа, не нужно проводить политические реформы и войны, а достаточно быть образцом для своих детей и внуков.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба).

«Равноапостольной она называется потому, что всю свою жизнь посвятила проповеди Евангелия Христа, благодаря которой к вере обратился целый народ. Кто-то, конечно, попытается оспорить этот тезис и скажет, что княгиня не обратила целый народ, а только несколько сотен киевлян, а следовательно, ее заслуги перед Церковью не такие уж и значительные. Дело в том, что Церковь не измеряет апостольские и миссионерские достижения в количественных параметрах, и даже в том случае, когда один человек покинет греховный образ существования и решит в корне изменить свою жизнь — в глазах Божиих это будет иметь неоценимое значение», — отметил епископ Виктор.

Он напомнил, что имя княгини Ольги всегда будет звучать рядом с другими святыми нашей Церкви по причине судьбоносного дела, которое совершил ее внук — великий равноапостольный князь Владимир.

«Крестив Русь, князь не просто избрал „европейский вектор развития“ Киевского Государства, а заложил идеал, к которому стремились и будут стремиться все поколения тех, кто считает себя славянами — идеал святости и любви к ближнему. И в этом смысле понятно, что огромную роль в избрании этого идеала сыграли не послы, не политические приоритеты и не советники, а пример, который еще маленьким князь Владимир видел в фигуре своей бабушки, княгини Ольги», — объяснил епископ Виктор.

По его словам, «старшее поколение очень часто закладывает в сердца и души своих внуков те фундаментальные принципы, которые влияют на всю жизнь человека», поэтому «прославляя сегодня равноапостольную княгиню Ольгу, Церковь подчеркивает ту роль, которую играет каждый из нас в воспитании своих детей».

«Пример княгини Ольги четко демонстрирует, что для того, чтобы изменить жизнь целого народа, не нужно проводить политические реформы, не нужно войн и распрей, а достаточно быть образцом для своих детей и внуков. И пусть они не сразу придут к познанию Истины, не сразу поймут, как нужно жить правильно (как это было и с князем Владимиром), пусть не сразу будут с Богом... Мы все равно должны всегда помнить, что придет тот день и время, когда они почувствуют присутствие Христа и скажут: „Я не знаю где я, на небе или на земле“. Скажут потому, что зерно, однажды брошенное в землю, в свое время приносит плод. Так, как это произошло с тем зерном, которое великая княгиня Ольга посеяла в сердце своего внука — равноапостольного князя Владимира», — заключил епископ Барышевский Виктор (Коцаба).

В тему: Епископ УПЦ рассказал, чему человек ХХІ века может научиться у преподобного Антония Печерского.

Тэги: УПЦ, епископ Виктор

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