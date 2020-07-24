Во Львове от редкой болезни умер малыш. Родители во всем винят врачей

Главное: Во Львове от редкой болезни (синдром Кавасаки) умер годовалый ребенок. Родители обвиняют во всем врачей.

Детали: Во Львове от редкой болезни — синдрома Кавасаки умер годовалый Марко Печар из Стрыйского района. Мама ребенка Юлия Печар обвиняет районных педиатров в халатности и непрофессионализме. Женщина говорит, что врачи не обращали внимание на проявление этой болезни, не смогли ее диагностировать и вовремя назначить адекватное лечение.

По словам мамы мальчика, 18 февраля у ребенка резко поднялась температура до 38,2 С, поэтому родители сразу обратились к врачам Стрыйской ЦРБ, сообщает ZAXID.NET.

Две недели мальчика с высокой температурой лечили от ОРЗ и фарингита, несмотря на то, что такое лечение не давало никакого эффекта. Также ребенка лечили антибиотиками, а у мальчика уже появились новые симптомы. Как впоследствии выяснилось, это были признаки синдрома Кавасаки. Эта болезнь очень опасна, ведь поражает коронарные сосуды с возможным образованием аневризм, тромбозов и разрывов сосудистой стенки.

«На 5-6 день были выражены признаки болезни: увеличенные лимфоузлы, малиновые губы и язык, сыпь в паховой зоне, красная слизистая оболочка глаз, отеки ладоней. Мы на тот момент не знали, что это такое. Но мы это все показывали врачу. На что она сказала, что во время ОРЗ могут быть такие признаки, что это физиологические особенности ребенка. Она на это не обратила внимание. Мы продолжали лечить фарингит», — рассказывает мама ребенка.

По требованию родителей 3 марта мальчика направили в «чернобыльскую больницу» во Львове. По словами матери, ребенка сразу госпитализировали из-за критических анализов. В больнице провели полное диагностическое обследование — УЗИ внутренних органов, сердца, суставов, лимфатических узлов, ЭКГ сердца, рентген. Врачи немедленно назначили лечение согласно протоколу болезни Кавасаки — иммуноглобулином и аспирином, но было уже поздно.

Все усилия львовских врачей оказались тщетными. У мальчика произошел разрыв аневризмы коронарных артерий и 8 марта он скончался. Посмертно, по заключению паталогоанатома, был подтвержден диагноз «болезнь Кавасаки, разрыв аневризмы коронарных артерий».

Теперь мама винит в смерти ребенка стрыйських педиатров, в частности врача, которая не установила ребенку диагноз и лечила от ОРЗ и фарингита. Врач уже фигурирует в уголовном производстве в связи со смертью другого ребенка. Это дело более чем трехлетней давности, однако решения суда пока нет.

В свою очередь стрыйские врачи своей вины не признают. Со слов директора Стрыйской ЦРБ Алексея Игнатова, «синдром Кавасаки — редкая и сложная болезнь и не каждый педиатр сталкивается с ней в своей практике».

«Как только заподозрили возможное осложнение, ребенка направили во Львов в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр. Направили потому, что упорно в течение 11 дней держалась температура. На момент направления состояние ребенка было средней тяжести, ничто не свидетельствовало о какой-то возможной угрозе жизни или какого-либо другого осложнения. Ухудшение ее состояния произошло уже во львовской больнице. И там уже заподозрили и начали проводить дополнительные обследования», — отметил директор Стрыйской ЦРБ.

В Западноукраинском специализированном детском медицинском центре, куда стрыйские врачи направили Марка Печара и где он умер, отказались комментировать историю болезни ребенка, ссылаясь на врачебную тайну.

Тем не менее, мама ребенка уже обратилась к правоохранителям. Женщина говорит, что после смерти сына во Львове загадочным образом пропала его медицинская книжка.

20 июля стрыйская прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 140 УК (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей врачами).

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