Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Во Львове от редкой болезни умер малыш. Родители во всем винят врачей

Агата Кловская
274
Во Львове от редкой болезни умер малыш. Родители во всем винят врачей

Главное: Во Львове от редкой болезни (синдром Кавасаки) умер годовалый ребенок. Родители обвиняют во всем врачей.

Детали: Во Львове от редкой болезни — синдрома Кавасаки умер годовалый Марко Печар из Стрыйского района. Мама ребенка Юлия Печар обвиняет районных педиатров в халатности и непрофессионализме. Женщина говорит, что врачи не обращали внимание на проявление этой болезни, не смогли ее диагностировать и вовремя назначить адекватное лечение.

По словам мамы мальчика, 18 февраля у ребенка резко поднялась температура до 38,2 С, поэтому родители сразу обратились к врачам Стрыйской ЦРБ, сообщает ZAXID.NET.

Две недели мальчика с высокой температурой лечили от ОРЗ и фарингита, несмотря на то, что такое лечение не давало никакого эффекта. Также ребенка лечили антибиотиками, а у мальчика уже появились новые симптомы. Как впоследствии выяснилось, это были признаки синдрома Кавасаки. Эта болезнь очень опасна, ведь поражает коронарные сосуды с возможным образованием аневризм, тромбозов и разрывов сосудистой стенки.

«На 5-6 день были выражены признаки болезни: увеличенные лимфоузлы, малиновые губы и язык, сыпь в паховой зоне, красная слизистая оболочка глаз, отеки ладоней. Мы на тот момент не знали, что это такое. Но мы это все показывали врачу. На что она сказала, что во время ОРЗ могут быть такие признаки, что это физиологические особенности ребенка. Она на это не обратила внимание. Мы продолжали лечить фарингит», — рассказывает мама ребенка.

По требованию родителей 3 марта мальчика направили в «чернобыльскую больницу» во Львове. По словами матери, ребенка сразу госпитализировали из-за критических анализов. В больнице провели полное диагностическое обследование — УЗИ внутренних органов, сердца, суставов, лимфатических узлов, ЭКГ сердца, рентген. Врачи немедленно назначили лечение согласно протоколу болезни Кавасаки — иммуноглобулином и аспирином, но было уже поздно.

Все усилия львовских врачей оказались тщетными. У мальчика произошел разрыв аневризмы коронарных артерий и 8 марта он скончался. Посмертно, по заключению паталогоанатома, был подтвержден диагноз «болезнь Кавасаки, разрыв аневризмы коронарных артерий».

Теперь мама винит в смерти ребенка стрыйських педиатров, в частности врача, которая не установила ребенку диагноз и лечила от ОРЗ и фарингита. Врач уже фигурирует в уголовном производстве в связи со смертью другого ребенка. Это дело более чем трехлетней давности, однако решения суда пока нет.

В свою очередь стрыйские врачи своей вины не признают. Со слов директора Стрыйской ЦРБ Алексея Игнатова, «синдром Кавасаки — редкая и сложная болезнь и не каждый педиатр сталкивается с ней в своей практике».

«Как только заподозрили возможное осложнение, ребенка направили во Львов в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр. Направили потому, что упорно в течение 11 дней держалась температура. На момент направления состояние ребенка было средней тяжести, ничто не свидетельствовало о какой-то возможной угрозе жизни или какого-либо другого осложнения. Ухудшение ее состояния произошло уже во львовской больнице. И там уже заподозрили и начали проводить дополнительные обследования», — отметил директор Стрыйской ЦРБ.

В Западноукраинском специализированном детском медицинском центре, куда стрыйские врачи направили Марка Печара и где он умер, отказались комментировать историю болезни ребенка, ссылаясь на врачебную тайну.

Тем не менее, мама ребенка уже обратилась к правоохранителям. Женщина говорит, что после смерти сына во Львове загадочным образом пропала его медицинская книжка.

20 июля стрыйская прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 140 УК (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей врачами).

В тему: В декабре 2018 года в Николаеве во время родов погиб ребенок, а через несколько дней в реанимации остановилось сердце у роженицы: муж умершей обвиняет врачей в халатности. Как Муж погибшей Денис во всем винил врачей.

В феврале того же года на Сумщине в роддоме умер младенец, которому было всего лишь три дня. Ребенку вкололи вакцину против туберкулеза, а через несколько часов он скончался.

Тэги: болезнь, общество, здоровье, смерть, младенец, новости Украины

Комментарии

Статьи

24.07.20 09:32

Российские диверсионно-ударные группы в войне на Донбассе. Часть 2 (горячее лето-2014)

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

08.07.20 14:21

Валентина Голдина: На Херсонщине фермеры оставляли гнить на поле кабачки, а в Киеве люди покупали дорогой импорт

Автор: Варвара Фалеева

Колонка автора
21.07.20 18:02

Почему Сергей Ребров не возглавит киевское «Динамо»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

В Украине то и дело случаются скандалы из-за особенностей призыва на фоне эпидемии коронавируса
23.07.20 17:27

В Украине то и дело случаются скандалы из-за особенностей призыва на фоне эпидемии коронавируса

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Тушите свет! Грядёт подорожание...
Тушите свет! Грядёт подорожание...
Дом со свастикой появился в Полтаве
Дом со свастикой появился в Полтаве
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Террорист из Луцка Максим Плохой как типичный продукт беспредела 90-х и Майдана
Террорист из Луцка Максим Плохой как типичный продукт беспредела 90-х и Майдана
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Число украинцев к концу века может сократиться до критического уровня
Число украинцев к концу века может сократиться до критического уровня
Коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли, ‒ ученые
Коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли, ‒ ученые
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В Одессе из затонувшего танкера произошел очередной масштабный разлив топлива

В Одессе из затонувшего танкера произошел очередной масштабный разлив топлива
24.07.20 13:59
343
Последние новости
24.07.20 15:32

«Состояние шоковое. Я еще не отошел»: футбольный эксперт прокомментировал назначение Луческу в «Динамо»
24.07.20 15:20

На Херсонщине мужчина незаконно удерживал 13 человек, сдавая их в аренду фермерам
24.07.20 15:10

Ученые объяснили, почему комары любят нас кусать
24.07.20 15:02

Армяне Украины заявили о поджогах своих заведений
24.07.20 14:51

Стало известно, какие святые места можно посетить во время карантина
24.07.20 14:38

Появились уникальные съемки космического льда со спутника Юпитера
24.07.20 14:30

Епископ УПЦ: Для изменения судьбы иногда нужно быть просто примером для внуков
Фото и Видео
На Херсонщине мужчина незаконно удерживал 13 человек, сдавая их в аренду фермерам
На Херсонщине мужчина незаконно удерживал 13 человек, сдавая их в аренду фермерам
На Херсонщине мужчина незаконно удерживал 13 человек, сдавая их в аренду фермерам
На Херсонщине мужчина незаконно удерживал 13 человек, сдавая их в аренду фермерам
Появились уникальные съемки космического льда со спутника Юпитера
Появились уникальные съемки космического льда со спутника Юпитера
Гималайский мишка-плутишка стал звездой интернета
Гималайский мишка-плутишка стал звездой интернета
В Харькове два зоофила изнасиловали козу
В Харькове два зоофила изнасиловали козу
Появилось видео «атаки» американского истребителя на иранский пассажирский самолет
Появилось видео «атаки» американского истребителя на иранский пассажирский самолет
В Киеве в собственной квартире заживо сгорела женщина. У пожарных кончилась вода
В Киеве в собственной квартире заживо сгорела женщина. У пожарных кончилась вода
В Харькове ограбили отделение «Укрпочты» с помощью обычной палки
В Харькове ограбили отделение «Укрпочты» с помощью обычной палки
На Одесщине мужчина открыл стрельбу по копам из собственного дома
На Одесщине мужчина открыл стрельбу по копам из собственного дома
Билл Гейтс рассказал о вакцинах от коронавируса кое-что зловещее
Билл Гейтс рассказал о вакцинах от коронавируса кое-что зловещее
Пошлые танцы Аллы Пугачевой возмутили соцсети
Пошлые танцы Аллы Пугачевой возмутили соцсети
fraza.com
Новости блогосферы
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата
21.07.20 16:14

Террорист из Луцка Максим Плохой как типичный продукт беспредела 90-х и Майдана
19.07.20 12:35

Что общего между насильственной украинизацией и умственной деградацией?
16.07.20 20:15

Украинские депутаты вытерли задницу Минскими соглашениями

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.