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В Одессе из затонувшего танкера произошел очередной масштабный разлив топлива

Агата Кловская
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В Одессе из затонувшего танкера произошел очередной масштабный разлив топлива

Главное: Из затонувшего в Одессе танкера «Делфи» произошел разлив топлива. Образовалось пятно площадью почти 7,5 тыс. квадратных метров.

Детали: В Одессе произошел еще один масштабный разлив топлива из затонувшего танкера «Делфи». Специалисты обнаружили пятно площадью почти 7,5 тыс. квадратных метров. Об этом сообщил замначальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталий Караулов, пишет «Думская».

Караулов отметил, что боновые заграждения не смогли предотвратить разлив: неправильно установленные, они опускаются под воду и пропускают верхний слой воды с пленкой.

Вместе с тем, сейчас танкер готовят к новой попытке подъема. К судну подогнали плавучий кран.

В тему: У побережья Одессы, где 22 ноября 2019 года завалился на борт танкер Delfi, был зафиксирован разлив нефтепродуктов. Концентрация «химии» превышала норму почти в сотню раз.

В конце июня сообщалось, что из-за того, что с затонувшего в минувшем году вблизи Одессы танкера Delfi начало выливаться топливо, купаться в море было нельзя. Допустимые экологические показатели с содержанием нефтепродуктов там превышены в 16,4 раза.

Тэги: новости Украины, общество, Одесса, Делфи, Delfi, топливо, танкер

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