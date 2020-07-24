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Главные новости за 24 июля 2020 года

Александр Панько
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Главные новости за 24 июля 2020 года

- В Украине пока не могут запустить в работу детские лагеря. Связано это с тем, что, поскольку лагеря предусматривают объединение детей с разных регионов, повышается и опасность массового заражения.

- Курс гривны еще больше упал. Доллар и евро выросли в цене.

- В начале следующей недели в Украине пройдут дожди. На юге страны будет жарко.

- В Деснянском районе Киева произошел пожар в квартире многоэтажки. В результате происшествия заживо сгорела женщина.

- Самолет ВВС США едва не врезался в пассажирский лайнер из Ирана. Появилось видео инцидента в небе над Сирией.

- Появились фото льда со спутника Юпитера Ганимеда. Их публикует NASA.

Тэги: общество, погода, мир, экономика, курс валют, новости Украины

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