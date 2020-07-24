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Ученые объяснили, почему комары любят нас кусать

Агата Кловская
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Ученые объяснили, почему комары любят нас кусать

Главное: Стало известно, почему комары кусают людей. Это выяснили исследователи из США.

Детали: Ученые из Принстонского университета в США объяснили, почему комары кусают людей. Их цитирует издание Current Biology.

Исследователи объяснили желание комаров кусать людей глобальным потеплением и урбанизацией.

Американцы подчеркивают, что «лишь несколько из более чем трех с половиной тысяч видов комаров кусают людей и становятся опасными разносчиками инфекционных заболеваний».

Объектом исследования стал желтолихорадочный комар (Aedes aegypti), который, как говорится в отчете, является главным переносчиком вируса Зике, лихорадки денге, желтой лихорадки и вируса чикунгунья.

Ученые говорят: «В естественной для себя среде обитания представители семейства комаров желтолихорадочных питаются как кровью людей, так и других теплокровных. Комары, живущие среди большого количества людей в городах Кумаси (Гана) или Уагадугу (Буркина-Фасо), демонстрируют возросшее желание кусать людей. Но их больший аппетит к людям возникает только в местах с интенсивными засушливыми сезонами, в особенности в регионе Сахель, где дожди идут лишь пару месяцев в году».

Исследователи считают, что «это происходит из-за того, что в таких климатах комары в их жизненном цикле особенно зависят от людей и созданных человеком запасов воды».

В статье также говорится о том, что, «собрав комариные яйца в двадцати семи различных местах региона к югу от пустыни Сахара, исследователи в лаборатории попытались выяснить гастрономические предпочтения родившихся из личинок комаров, предлагая им запахи людей или животных, например морских свинок и перепелок».

Эксперты выяснили, что «те насекомые, которые собраны в густонаселенных районах, были более склонны выбрать человеческую жертву, нежели те их сородичи, что проживали в деревнях или еще более необитаемых районах».

Также оказалось, «что комары, живущие в местах, где сезон засухи более продолжительный и суровый, более отзывчивы на запах, а значит кровь людей, нежели животных».

В публикации также говорится о том, что «многие комары, живущие в сравнительно густонаселенных людьми районах, не обязательно отдают предпочтение кусанию людей, и только если города становятся очень густонаселенными или находятся в районах с более интенсивными засушливыми сезонами, комары становятся более заинтересованы в том, чтобы кусать людей».

В тему: 15 июля 2020 года мы писали о том, что американцы научились превращать самок комаров в самцов.

2 марта 2020 года медики рассказали, могут ли комары распространять коронавирус.

Тэги: болезнь, ученые, здоровье, мир, экология, Комары

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