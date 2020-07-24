В ВОЗ предупредили об опасности ультрафиолетового излучения в борьбе с коронавирусом

Главное: Ультрафиолетовое излучение лучше не использовать для уничтожения коронавируса. В ВОЗ объяснили минусы такого метода.

Детали: Ультрафиолетовое излучение – опасно для человека. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, которого цитируют российские СМИ.

Медик призвал не использовать его в борьбе с коронавирусом.

По его словам, «ультрафиолетовое излучение может вызвать раздражение кожи и повредить глаза».

Также он заявил: «Очищение рук спиртовым раствором или мытье рук с мылом - наиболее эффективные способы уничтожения вируса».

Представитель ВОЗ считает, что «ультрафиолетовые лампы не должны быть использованы для дезинфекции рук или других частей тела».

В тему: 20 июля 2020 года сообщалось, что итальянский ученый назвал эффективный способ уничтожить коронавирус. Для этого необходимо ультрафиолетовое излучение солнечного спектра.

3 июля 2020 года мы писали, что ученые из Бахрейна научились уничтожать коронавирус с помощью робота-полиглота.