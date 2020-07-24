Гривна завершила неделю новым падением: данные на 24 июля 2020

Главное: Курс гривны еще больше упал. Доллар и евро выросли в цене.

Детали: В пятницу, 24 июля, курс гривны еще больше просел. Котировки валют публикует Национальный банк Украины.

Отметим, что наша валюта дешевела всю уходящую неделю.

Финансовый регулятор поднял цену американского доллара на десять копеек – до 27,88 гривен.

Также еще на пять копеек укрепился евро – до 32,24 гривен.

Котировки валют на 24 июля 2020 года:

В тему: 16 июля 2020 года мы писали, что Верховная Рада назначила главой Национального банка Украины уроженца российской Тулы Кирилла Шевченко. В 2009 г он несколько месяцев работал советником у тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко.

15 июля 2020 года стали известны подробности беседы Зеленского с руководством МВФ.