Украинцам объяснили, почему не открываются детские лагеря

Главное: В Украине пока не могут запустить в работу детские лагеря. Связано это с тем, что, поскольку лагеря предусматривают объединение детей с разных регионов, повышается и опасность массового заражения.

Детали: Минздрав рассказал, почему в Украине пока что не могут запустить в работу детские лагеря в условиях карантина. Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

«Во время пандемии COVID-19, начало оздоровительной кампании детей до момента отмены карантинных мероприятий отрицает само понятие „оздоровительная кампания“ и увеличивает риск инфицирования. Даже при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий в помещениях и на территории оздоровительных учреждений, посетить такие летние лагеря смогут не все дети, которые в этом нуждаются», — указано в сообщении.

Открытие лагерей означает перемещение детей из разных областей с разным уровнем заболеваемости, в том числе, и критическим. Так как лагеря предусматривают объединение детей с разных регионов, повышается и опасность массового заражения.

Учитывая скорость распространения заболевания внутри лагерей, коронавирус будет нести повышенную опасность на закрытой территории. Стоит отметить, что Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в регионе с широким распространением COVID-19 каждые три дня анализирует эпидемическую ситуацию, чтобы дать выводы о готовности конкретного региона к ослаблению карантина.

Учитывая это, решение об отмене некоторых карантинных ограничений может быть принято не ранее, чем через семь дней стабильных положительных показателей.

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