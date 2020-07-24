Токийская Олимпиада может пройти без зрителей

Главное: Олимпиаду 2021 года в Токио хотят провести без зрителей. Причина – пандемия коронавируса.

Детали: Из-за пандемии коронавируса Олимпиаду в Токио хотят провести без зрителей. Напомним, ранее из-за заразы ее перенесли на 2021 год: открытие Игр запланировано на 23 июля, а завершиться они должны 8 августа.

В то же время, как сообщил японским СМИ глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, соревнования могут состояться при пустых трибунах.

Спортивный чиновник заявил: «Мы готовы принимать нужные меры, чтобы провести Олимпиаду в безопасных условиях. Ситуация также осложняется из-за закрытия межгосударственных границ».

По его словам, «если будет нужно, Игры пройдут без зрителей».

В тему: 16 июля 2019 года мы писали, что Зеленский хочет провести в Украине Олимпийские Игры в 2030 или 2032 году.