Оказалось, что большинство граждан США поддерживают Black Lives Matter

Главное: Большинство американцев поддерживают Black Lives Matter. Появились данные опроса.

Детали: Влиятельные американские СМИ The Washington Post и ABC News провели опрос, чтобы выяснить отношение граждан США к движению Black Lives Matter. Результаты показали, что оно вполне положительное.

Оказалось, что поддерживают Black Lives Matter сразу 63% опрошенных: 54% белых и 94% темнокожих.

Также 69% граждан США считают, что «что американское правосудие предвзято относится к темнокожим людям и представителям других меньшинств по сравнению с белым населением США».

Кроме этого, как оказалось, «за снос памятников конфедератам выступают 76% негров, 60% выступили за переименование военных баз, названных в честь героев армии Конфедерации времен Гражданской войны».

В свою очередь данные меры поддержали 38% и 36% белого населения США соответственно.

Справка: Black Lives Matter (Жизни чернокожих важны) – интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожих. Именно оно встало в авангарде протестов против расизма в США.

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В тему: 9 июля 2020 года мы писали, что в руководстве Black Lives Matter считают белых людей недочеловеками.