Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Фильм «Земляне», прорекламированный Зеленским, выбился в лидеры в российском интернете

Автор: «Фраза»
253
Фильм «Земляне», прорекламированный Зеленским, выбился в лидеры в российском интернете

Главное: Фильм «Земляне» стал самым популярным в российском сегменте интернета после захвата заложников в Луцке. Реклама ленты из уст президента Украины стала одним из требований террориста Максима Кривоша.

Детали: Веганский фильм «Земляне» стал самым популярным на крупнейшем русскоязычном интернет-сервисе о кино «КиноПоиск». Как сообщает 66.ru со ссылкой на соцсети, всего за сутки лента поднялась в топе портала на 4265 позиций, а ее рейтинг составил 8,7 на основе 12,7 тыс. оценок.

Это произошло после того как в Луцке 44-летний Максим Кривош захватил рейсовый автобус и потребовал от президента Украины Владимира Зеленского записать видеообращение с призывом посмотреть «Землян». В итоге это требование было выполнено, после чего террорист всех отпустил.

Впоследствии Зеленский удалил это видео со своих страниц в соцетях. Однако его сохранили некоторые СМИ.

Отметим, что портал «КиноПоиск» на сегодняшний день заблокирован для просмотра в Украине в связи с антироссийскими санкциями, введенными указом президента Украины Петра Порошенко в апреле 2017 года.

«Земляне» — документальный фильм 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи. Режиссером фильма выступил известный зоозащитник Шон Монсон, закадровый текст прочитал Хоакин Феникс, получивший премию «Оскар» за главную роль в фильме «Джокер», а музыкант Моби стал автором саундтрека. Все они являются веган-активистами.

В тему: 21 июля 2020 года неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке. Одним из его требований стало заявление президента Украины Владимира Зеленского с призывом ко всем посмотреть фильм «Земляне» 2005 года, которое он выполнил.

Поздно вечером после короткой перестрелки луцкий террорист странным образом сдался правоохранителям.

При этом, по мнению некоторых экспертов, все это было якобы предвыборной театральной постановкой.

Тэги: фильм, Россия, терроризм, Интернет, культура, Луцк, криминал, Максим Кривош, Земляне, Кинопоиск

Комментарии

Статьи

22.07.20 09:21

Тушите свет! Грядёт подорожание...

Автор: Александр Карпец

Интервью

08.07.20 14:21

Валентина Голдина: На Херсонщине фермеры оставляли гнить на поле кабачки, а в Киеве люди покупали дорогой импорт

Автор: Варвара Фалеева

Колонка автора
21.07.20 18:02

Почему Сергей Ребров не возглавит киевское «Динамо»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Разоблачения Давида Жвании: После Майдана-2014 к власти пришла ОПГ, Порошенко своровал больше 3 млрд долл и унижался перед Януковичем
23.07.20 08:52

Разоблачения Давида Жвании: После Майдана-2014 к власти пришла ОПГ, Порошенко своровал больше 3 млрд долл и унижался перед Януковичем

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Разоблачения Давида Жвании: После Майдана-2014 к власти пришла ОПГ, Порошенко своровал больше 3 млрд долл и унижался перед Януковичем
Разоблачения Давида Жвании: После Майдана-2014 к власти пришла ОПГ, Порошенко своровал больше 3 млрд долл и унижался перед Януковичем
Разоблачения Давида Жвании: После Майдана-2014 к власти пришла ОПГ, Порошенко своровал больше 3 млрд долл и унижался перед Януковичем
Разоблачения Давида Жвании: После Майдана-2014 к власти пришла ОПГ, Порошенко своровал больше 3 млрд долл и унижался перед Януковичем
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
На улицы Киева вышли автоматчики
На улицы Киева вышли автоматчики
Захват заложников в Луцке – предвыборная театральная постановка?
Захват заложников в Луцке – предвыборная театральная постановка?
Дом со свастикой появился в Полтаве
Дом со свастикой появился в Полтаве
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Террорист из Луцка Максим Плохой как типичный продукт беспредела 90-х и Майдана
Террорист из Луцка Максим Плохой как типичный продукт беспредела 90-х и Майдана
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Число украинцев к концу века может сократиться до критического уровня
Число украинцев к концу века может сократиться до критического уровня
Коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли, ‒ ученые
Коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли, ‒ ученые
fraza.com

Главная новость дня

Курс гривны падает уже несколько дней кряду: котировки на 23 июля 2020

Курс гривны падает уже несколько дней кряду: котировки на 23 июля 2020
23.07.20 09:00
193
Последние новости
23.07.20 09:46

Фильм «Земляне», прорекламированный Зеленским, выбился в лидеры в российском интернете
23.07.20 09:17

«Соседка услышала взрыв»: известный активист заявил о поджоге дома
23.07.20 09:00

Курс гривны падает уже несколько дней кряду: котировки на 23 июля 2020
23.07.20 07:43

Киевское «Динамо» может получить нового главного тренера уже сегодня
23.07.20 07:23

Ученые выяснили, влияет ли группа крови человека на тяжесть коронавирусной болезни
23.07.20 05:05

Найден город, каждый четвертый житель которого имеет антитела к коронавирусу
23.07.20 03:47

Тайна «кричащей» мумии была разгадана египтянами
Фото и Видео
«Соседка услышала взрыв»: известный активист заявил о поджоге дома
«Соседка услышала взрыв»: известный активист заявил о поджоге дома
«Соседка услышала взрыв»: известный активист заявил о поджоге дома
«Соседка услышала взрыв»: известный активист заявил о поджоге дома
Тайна «кричащей» мумии была разгадана египтянами
Тайна «кричащей» мумии была разгадана египтянами
В центре Киева взорвался автомобиль. Сгорели две машины
В центре Киева взорвался автомобиль. Сгорели две машины
В Киеве второй раз за день проводится массовая эвакуация из-за подозрительного чемодана
В Киеве второй раз за день проводится массовая эвакуация из-за подозрительного чемодана
Комета, которую сняли в небе над Украиной, вот-вот максимально приблизится к Земле
Комета, которую сняли в небе над Украиной, вот-вот максимально приблизится к Земле
На базе отдыха под Харьковом дебошир избил отдыхающих и грозился задушить ребенка
На базе отдыха под Харьковом дебошир избил отдыхающих и грозился задушить ребенка
Молодой иорданец устроил смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп
Молодой иорданец устроил смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп
Украинский фильм о девушке, сходящей с ума во время карантина, получил пять международных наград
Украинский фильм о девушке, сходящей с ума во время карантина, получил пять международных наград
В Киеве срочно эвакуируют людей около станции метро «Вокзальная»
В Киеве срочно эвакуируют людей около станции метро «Вокзальная»
Появилось странное видео задержания луцкого террориста
Появилось странное видео задержания луцкого террориста
fraza.com
Новости блогосферы
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата
21.07.20 16:14

Террорист из Луцка Максим Плохой как типичный продукт беспредела 90-х и Майдана
19.07.20 12:35

Что общего между насильственной украинизацией и умственной деградацией?
16.07.20 20:15

Украинские депутаты вытерли задницу Минскими соглашениями

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.