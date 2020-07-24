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Погода готовит украинцам очень неприятный сюрприз в начале следующей недели

Агата Кловская
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Погода готовит украинцам очень неприятный сюрприз в начале следующей недели

Главное: В начале следующей недели в Украине пойдут дожди. На юге страны будет жарко.

Детали: В Гидрометцентре Украины сообщили, что в понедельник-вторник, 27-28 июля, почти всю территорию нашей страны накроют дожди. Сухо будет лишь на юго-востоке и в Крыму.

Там же, говорят синоптики, сохранится жара до плюс 30-33 днем и 18-21 тепла ночью.

На остальной территории Украины будет прохладнее: днем 22-27 тепла, а ночью плюс 13-17.

В Киеве пройдут дожди: днем будет плюс 25-27, а ночью 14-16 тепла.

Карта погоды:

Погода

В тему: 22 июля 2020 года мы писали, что киевлянам рассказали о погоде до конца недели.

Тэги: общество, погода, регионы, погодные условия, новости Украины

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