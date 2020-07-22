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Французские СМИ возмущены участием почетного консула Франции Сергея Политучего в скандале с ТРЦ «Французский бульвар»

Автор: «Фраза»
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Французские СМИ возмущены участием почетного консула Франции Сергея Политучего в скандале с ТРЦ «Французский бульвар»

Во французском «Forbes» вышел материал, в котором осудили предполагаемое участие почетного консула Франции в Украине о в мошеннических схемах вокруг ТРЦ «Французский бульвар». Об этом сообщают «Версии».

По данным издания, «в таких странах как Украина, популярным является получение статуса почетных консулов иностранных государств для лоббирования собственного бизнеса или получения иммунитета от правоохранительных органов. В результате, на консульскую службу часто попадают люди с неоднозначной репутацией и сомнительными мотивами. За последние годы в Украине неоднократно случались скандалы с участием почетных консулов, последний из которых связан с почетным консулом Франции Сергеем Политучим, которого украинские СМИ обвиняли в мошеннических операциях, направленных на смену собственников одного из крупных объектов коммерческой недвижимости в г. Харькове».

«Суть конфликта, в котором якобы оказался замешан С.Политучий, такова: Владельцы 50% капитала ООО „Аксиома“, которой принадлежит ТРЦ „Французский бульвар“ и которые осуществляли управление торговым центром — Игорь Сбитнев, Игорь Ткачев, Александр Славтич и Роберт Мкртчян, долгие годы не выплачивали дивиденды другому акционеру с 50% капитала — Анне Киприч. Обманутый акционер вынуждена была обратиться в правоохранительные органы. Было начато криминальное производство № 120200000000000153 часть 5, статья 191 УК (присвоение, завладение и растрата чужого имущества, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой). В ТРЦ прошел ряд обысков, были изъяты документы, якобы подтверждающие мошеннические действия руководства, а на сам объект наложен арест. Также выяснилось, что менеджментом предприятия якобы были сформированы многомилионные долги и прежний держатель основного долга ООО „Аксиома“ — негосударственный пенсионный фонд Нацбанка, переуступил его бизнес-структурам С.Политучего. Держателей 50% ООО „Аксиома“ Сбитнева, Ткачева, Славтича И Мкртчяна, с согласия которых произошла переуступка долга, не смутили более жесткие условия договора с Политучим, а г-жу Киприч с ее 50% акций даже не проинформировали об этом. На сегодняшний день, рассмотрением этого дела занимается суд», — пишут «Версии».

«Партнеры С.Политучего в этом корпоративном конфликте, по словам французских журналистов, якобы являются также фигурантами расследования о многомилионных хищениях средств одного из негосударственных пенсионных фондов. Оказалось, что это тот самый негосударственный пенсионный фонд Национального банка Украины, который ранее кредитовал ООО „Аксиома“ и который переуступил долги структурам С.Политучего (!). В ходе расследования хищения около 500 млн. грн, СБУ также выявила невозвратный кредит в размере около 70 млн. дол. харьковскому предприятию „Новотех-Инвест“, руководителем которого якобы значился Роберт Мкртчян, а учредителями все те же Сбитнев, Славтич и Мкртчян. Вполне очевидно, что эта группа ранее втянула ООО „Аксиома“ в схемы с разворовыванием средств негосударственного пенсионного фонда Нацбанка и теперь пытается обобрать компаньонов по ТРЦ „Француский бульвар“ в лице А.Киприч. Почетный консул Франции С.Политучий, может оказаться не просто случайным выгодополучателем в этой мошеннической схеме, но и ее идейным вдохновителем и непосредственным организатором», — утверждает издание.

«Примечательно, что торгово-развлекательный центр, из-за которого Сергей Политучий оказался в центре скандала, носит название „Французский Бульвар“. Достаточно нетривиальное и символичное завершение карьеры почетного консула Франции» — заключает французский «Forbes».

Тэги: Сергей Политучий

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