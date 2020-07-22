Кондуктор киевского троллейбуса провоцировала пассажиров нарушать карантин

Главное Кондуктор 18-го троллейбуса в Киеве провоцировала пассажиров нарушать карантинные меры. В салоне ездил пьяный человек без маски.

Детали: Вопиющий случай произошел в 18-й троллейбусе Киева (бортовой номер 2338) около 10-40 утра в среду, 22 июля, на остановке «Площадь Тараса Шевченко». Свидетелем инцидента стал журналист «Фразы».

По словам нашего автора, кондуктор троллейбуса (работала в приспущенной маске) занялась самоуправством и провоцировала пассажиров нарушать карантинные меры, введенные в столице из-за пандемии коронавируса.

В частности, чтобы не ходить по салону, она села возле первых дверей, через которые осуществляется высадка и посадка, и требовала покупать у нее билеты до прохода внутрь, чем спровоцировала давку среди людей, заставляя их нарушать установленную социальную дистанцию.

Также выяснилось, что в конце салона ехал абсолютно пьяный пассажир без маски, который уснул на сиденьях. На его присутствие кондуктор никак не реагировала.

При этом женщина вела себя агрессивно, не реагируя на замечания, и даже пыталась привлечь на свою сторону некоторых пассажиров, один из которых (тоже в приспущенной маске) в неадекватной форме принялся отвечать человеку, сделавшему замечание, и даже попытался спровоцировать драку. Сведения об инциденте уже переданы в полицию на номер 102.

Будем надеяться, что «Киевпастранс» разберется в ситуации и отстранит сотрудника-нарушителя от работы.

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