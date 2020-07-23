Японцы выяснили, как и когда на Луне возникли кратеры

Главное: Ученые из Японии рассказали о происхождении лунных кратеров. Они появились восемьсот миллионов лет назад.

Детали: Исследователи из Осакского университета в Японии заявили, что разгадали тайну лунных кратеров. Ученые поведали, что они появились не так давно – восемьсот миллионов лет назад.

Как сообщает пресс-служба университета, причиной их возникновения стал так называемые «астероидный душ», который обрушился на спутник Земли.

Ученые использовали для своей работы данные с камер лунного аппарата «Кагуя».

Эксперты говорят, что «космические тела размером до десяти километров один за другим сталкивались с поверхностью Луны».

По их словам, «восемьсот миллионов лет назад тут разбился астероид размером более ста километров в диаметре, после чего осколки общей массой в сорок триллионов тонн прилетели на Луну и Землю».

Ученые говорят, что «данная общая масса в тридцать-шестьдесят раз больше, чем при падение небесного тела, вызвавшего исчезновение динозавров 65 миллионов лет назад».

Также исследователи сообщают: «Велика вероятность, что причиной стал душ из астероидов, образовавшихся из осколков астероида С класса Эвлалии».

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