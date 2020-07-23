Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Японцы узнали, как и когда на Луне возникли кратеры

Агата Кловская
1577
Японцы узнали, как и когда на Луне возникли кратеры

Главное: Ученые из Японии рассказали о происхождении лунных кратеров. Они появились восемьсот миллионов лет назад.

Детали: Исследователи из Осакского университета в Японии заявили, что разгадали тайну лунных кратеров. Ученые поведали, что они появились не так давно – восемьсот миллионов лет назад.

Как сообщает пресс-служба университета, причиной их возникновения стал так называемые «астероидный душ», который обрушился на спутник Земли.

Ученые использовали для своей работы данные с камер лунного аппарата «Кагуя».

Эксперты говорят, что «космические тела размером до десяти километров один за другим сталкивались с поверхностью Луны».

По их словам, «восемьсот миллионов лет назад тут разбился астероид размером более ста километров в диаметре, после чего осколки общей массой в сорок триллионов тонн прилетели на Луну и Землю».

Ученые говорят, что «данная общая масса в тридцать-шестьдесят раз больше, чем при падение небесного тела, вызвавшего исчезновение динозавров 65 миллионов лет назад».

Также исследователи сообщают: «Велика вероятность, что причиной стал душ из астероидов, образовавшихся из осколков астероида С класса Эвлалии».

В тему: 14 июля 2020 года мы писали, что немецкие ученые утверждают, что разгадали секрет Луны

11 мая 2020 года ученые поставил под сомнение теорию формирования Луны.

Тэги: Япония, ученые, космос, Луна, кратер, астрономы

Комментарии

Статьи

22.07.20 09:21

Тушите свет! Грядёт подорожание...

Автор: Александр Карпец

Интервью

08.07.20 14:21

Валентина Голдина: На Херсонщине фермеры оставляли гнить на поле кабачки, а в Киеве люди покупали дорогой импорт

Автор: Варвара Фалеева

Колонка автора
21.07.20 18:02

Почему Сергей Ребров не возглавит киевское «Динамо»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Захват заложников в Луцке – предвыборная театральная постановка?
22.07.20 08:25

Захват заложников в Луцке – предвыборная театральная постановка?

Автор: Виктор Даль

Выбор редакции
Кондуктор киевского троллейбуса провоцировала пассажиров нарушать карантин, а в салоне спал пьяный
Кондуктор киевского троллейбуса провоцировала пассажиров нарушать карантин, а в салоне спал пьяный
Кондуктор киевского троллейбуса провоцировала пассажиров нарушать карантин, а в салоне спал пьяный
Кондуктор киевского троллейбуса провоцировала пассажиров нарушать карантин, а в салоне спал пьяный
На улицы Киева вышли автоматчики
На улицы Киева вышли автоматчики
Захват заложников в Луцке – предвыборная театральная постановка?
Захват заложников в Луцке – предвыборная театральная постановка?
Президент Филиппин приказал хватать и крутить всех, кто нарушает масочный режим
Президент Филиппин приказал хватать и крутить всех, кто нарушает масочный режим
Дом со свастикой появился в Полтаве
Дом со свастикой появился в Полтаве
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Террорист из Луцка Максим Плохой как типичный продукт беспредела 90-х и Майдана
Террорист из Луцка Максим Плохой как типичный продукт беспредела 90-х и Майдана
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Число украинцев к концу века может сократиться до критического уровня
Число украинцев к концу века может сократиться до критического уровня
Коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли, ‒ ученые
Коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли, ‒ ученые
fraza.com

Главная новость дня

Киевское «Динамо» может получить нового главного тренера уже сегодня

Киевское «Динамо» может получить нового главного тренера уже сегодня
23.07.20 07:43
343
Последние новости
23.07.20 07:43

Киевское «Динамо» может получить нового главного тренера уже сегодня
23.07.20 07:23

Ученые выяснили, влияет ли группа крови человека на тяжесть коронавирусной болезни
23.07.20 05:05

Найден город, каждый четвертый житель которого имеет антитела к коронавирусу
23.07.20 03:47

Тайна «кричащей» мумии была разгадана египтянами
23.07.20 02:56

Ученые совершили грандиозный прорыв в диагностике рака
23.07.20 01:30

Эндокринологи поведали о небывалой пользе корицы
23.07.20 00:05

Японцы узнали, как и когда на Луне возникли кратеры
Фото и Видео
Тайна «кричащей» мумии была разгадана египтянами
Тайна «кричащей» мумии была разгадана египтянами
Тайна «кричащей» мумии была разгадана египтянами
Тайна «кричащей» мумии была разгадана египтянами
В центре Киева взорвался автомобиль. Сгорели две машины
В центре Киева взорвался автомобиль. Сгорели две машины
В Киеве второй раз за день проводится массовая эвакуация из-за подозрительного чемодана
В Киеве второй раз за день проводится массовая эвакуация из-за подозрительного чемодана
Комета, которую сняли в небе над Украиной, вот-вот максимально приблизится к Земле
Комета, которую сняли в небе над Украиной, вот-вот максимально приблизится к Земле
На базе отдыха под Харьковом дебошир избил отдыхающих и грозился задушить ребенка
На базе отдыха под Харьковом дебошир избил отдыхающих и грозился задушить ребенка
Молодой иорданец устроил смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп
Молодой иорданец устроил смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп
Украинский фильм о девушке, сходящей с ума во время карантина, получил пять международных наград
Украинский фильм о девушке, сходящей с ума во время карантина, получил пять международных наград
В Киеве срочно эвакуируют людей около станции метро «Вокзальная»
В Киеве срочно эвакуируют людей около станции метро «Вокзальная»
Появилось странное видео задержания луцкого террориста
Появилось странное видео задержания луцкого террориста
На Киев обрушилась стихия. Падали деревья, автомобили буквально плавали
На Киев обрушилась стихия. Падали деревья, автомобили буквально плавали
fraza.com
Новости блогосферы
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата
21.07.20 16:14

Террорист из Луцка Максим Плохой как типичный продукт беспредела 90-х и Майдана
19.07.20 12:35

Что общего между насильственной украинизацией и умственной деградацией?
16.07.20 20:15

Украинские депутаты вытерли задницу Минскими соглашениями

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.