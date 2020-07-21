Луцкий террорист, захвативший заложников, был зоозащитником, – СМИ

Максим Кривош (настоящее имя Максим Плохой), который 21 июня в Луцке взял в заложники пассажиров автобуса, среди прочего был причастен к зоозащитной деятельности и поддерживал стерилизацию животных. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Зоозащитница из Ровно Аллу Лосик.

«Он в Дубно защищал животных ... Он никогда не проявлял агрессии, воспитанный, сдержанный. Власть же не общалась бы с «дебилом», — сказала Лосик и добавила, что он добился принятия программы стерилизации животных, пишет From-UA.

При этом, среди заметных странностей, по ее мнению, у него была нелюбовь к фото:

«Но, знаете, он не любил фотографироваться. Это было странно», — говорит Лосик

Она добавила, что указанным волонтерством он занимался ориентировочно пять последних лет.

Как сообщалось, террорист заявил, что одно из его требований, чтобы президент Украины Владимир Зеленский лично прорекламировал фильм «Земляне» 2005 года. Кроме того, он заставляет заложников его просматривать: «Президент Зеленский должен записать видеообращение с текстом «фильм „Земляне“ смотреть всем», — заявил он на странице в соцсети, которую впоследствии удалили с платформы.

Фильм поднимает темы расизма, сексизма, видовой дискриминации и прав животных, демонстрируя кадры, полученные с помощью скрытой камеры.

Сообщалось, что человек имеет психические расстройства и недавно был на учете у психиатра, однако правоохранители пока отрицают это.

Зато подтверждается, что у него есть несколько судимостей за организацию и управление бандой. К тому же известно, что Кривош учился в духовной семинарии. В соцсетях тем временем выяснили, что террорист в 2014 году издал небольшим тиражом книгу, где рассказывает о своей непростой криминальной жизни, сравнивает себя с богом и сумбурно делится с читателями своими философскими взглядами.