В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества

Главное: В Украине сняли фильм про казаков-гомосексуалистов под названием «Главная крепость Сечи». Главный герой — гей, который принадлежит к некому тайному обществу.

Детали: В Украине завершились съемки короткометражного фильма «Главная крепость Сечи». Как пишет издание BIrd in Flight, фильм посвящен запорожским казакам-геям.

«Приходилось слышать и читать, что за гомосексуальные связи на Сечи наказывали. А раз за них наказывали, следовательно, они там были», — рассказал режиссер фильма Евгений Коршунов.

По сюжету, один из героев короткометражки начинает испытывать сексуальное влечение к представителю своего пола, однако он сталкивается с оскорблениями. Позже оказывается, что герой-гомосексуалист принадлежит к некому тайному обществу. Узнав о конфликте, сообщество решает отомстить за обиду.

Главную роль в фильме исполнил луганчанин Михаил Коптев.

Лента была снята в рамках проекта организации «КиевПрайд».

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