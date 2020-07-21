Митрополит Антоний: Эгоизм лишает человека звания христианина

Главное: Гордость лишает человека христианского достоинства. Все способности, условия, обстоятельства даются Богом и усердием ближних. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Человек, только себе приписывающий все достижения, не достоин звания христианина.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич), объясняя 4 главу послания апостола Павла к Ефесянам о ценности звания христианина.

«О каком звании говорит святой апостол Павел? О достоинстве звания христианского. Что в основе этого звания? Апостол перечисляет: смиренномудрие, кротость, долготерпение и любовь (Еф. 4:2). Апостол Павел вдохновляет ефесян, переживающих за него, как за узника, напоминая о необходимости хранить единство духа в союзе мира. Это единство возможно уже потому, что у всех уверовавших — один Господь, одна вера, одно крещение», — напомнил владыка Антоний.

По его словам, настоящий христианин помнит, что «способности, условия, обстоятельства даны были Богом и усердием ближних, а любой успех в любом деле — плод усилий многих и дан от Бога».

Митрополит Антоний подчеркнул, что не нужно спешить гордиться и превозноситься над другими, ведь грубость и дерзость не приличны христианам.

Однако, часто верующие, которые соблюдают эти правила, сталкиваются с непониманием и насмешками окружающих.

«Неслучайно апостол Павел говорит о долготерпении. Не возмущаться, не раздражаться, не превозноситься пред порочащими, даже мысленно, тем более не думать о том, что обидчикам отплатится, и, Бог даст, сердце откроется для любви. Христианской любви ко всем — ближним и дальним. Нам трудно даже представить, как это возможно. Но возможным это станет тогда, когда наш эгоизм уступит место Богу», — заключил владыка.

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