СМИ: Чиновник Мирошников лишил УЗ кредита ЕБРР и нанес убыток государству на 100 млн. гривен

Директор департамента коммерческой работы АО «Укрзализныця» Андрей Мирошников причастен к нанесению убытков государству в размере 100 млн. грн, сообщает FromUA.

«В 2018 году АО „Укрзализныця“ создало дочернее компанию „УЗ Карго Вагон“, которая должна была стать балансодержателем грузовых полувагонов, купленных в рамках кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Андрей Мирошников был директором этой компании с 11 сентября 2018 по 30 июня 2020 года», — пишет издание.

За прошедшие два года соответствующий тендер так и не был завершен. Однако АО «Укрзализныця» выплатила ЕБРР порядка 100 млн гривен за бронирование средств под согласованный проект.

Как напоминает издание «Директор Департамента коммерческой работы „Укрзализныци“ Андрей Мирошников — один из авторов дискриминационного договора об организации грузоперевозок, введенного с 1 июля 2020 года, активно ищет поддержку среди нового руководства УЗ, после того, как у его покровителя Романа Веприцкого начались серьезные проблемы».