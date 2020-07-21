Главные новости за 21 июля 2020 года

- В центр Луцка стягивают бронетехнику. Террорист грозится устроить взрыв дистанционно.

- В Киеве около станции метро «Минская» прогремел взрыв. Также были обезврежены еще два взрывных устройства.

- Границы для украинцев открыли еще тринадцать стран. Всего наши граждане могут въехать в 39 государств.

- Киевлян предупредили о некачественной воде, которую можно было получить в бюветных комплексах. В Госпродпотребслужбе составили список адресов.

- В России испытали вакцину от коронавируса на двух группах добровольцев. Ее производство готовы начать еще до осени.

- В США скончался певец Борис Давидян. Он считался звездой шансона.