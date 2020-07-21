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Главные новости за 21 июля 2020 года

Александр Панько
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Главные новости за 21 июля 2020 года

- В центр Луцка стягивают бронетехнику. Террорист грозится устроить взрыв дистанционно.

- В Киеве около станции метро «Минская» прогремел взрыв. Также были обезврежены еще два взрывных устройства.

- Границы для украинцев открыли еще тринадцать стран. Всего наши граждане могут въехать в 39 государств.

- Киевлян предупредили о некачественной воде, которую можно было получить в бюветных комплексах. В Госпродпотребслужбе составили список адресов. 

- В России испытали вакцину от коронавируса на двух группах добровольцев. Ее производство готовы начать еще до осени.

- В США скончался певец Борис Давидян. Он считался звездой шансона.

Тэги: Киев, общество, мир, терроризм, регионы, Луцк, новости Украины

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