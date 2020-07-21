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Свои границы для украинцев уже открыли 39 стран

Агата Кловская
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Свои границы для украинцев уже открыли 39 стран

Главное: Границы для украинцев открыли еще тринадцать стран. Всего наши граждане могут въехать в 39 государств.

Детали: Еще тринадцать стран открыли свои границы для украинцев. Об этом во вторник, 21 июля, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Разрешили въезд с территории страны такие страны: Болгария, Словения, Мальдивы, ОАЭ, Камбоджа, Пуэрто-Рико, Антигуа и Барбуда, Ирландия, Эквадор, Ямайка, Коморские острова, Пакистан и Сент-Люсия.

Чиновник уточнил, что «для въезда в некоторые страны установлены определенные условия».

Всего для украинцев свои границы открыли 39 стран.

Ранее это уже сделали: Багамские острова, Ливан, Албания, Турция, Сербия, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди и Сейшельские острова.

В тему: 20 июля 2020 года мы писали, что Литва отменила самоизоляцию для украинцев.

Тэги: мир, граница, украинцы, новости Украины, коронавирус, пандемия

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