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В России рапортуют о создании вакцины от коронавируса. Выпускать ее планируют уже в августе

Агата Кловская
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В России рапортуют о создании вакцины от коронавируса. Выпускать ее планируют уже в августе

Главное: В России испытали вакцину от коронавируса на двух группах добровольцев. Ее производство готовы начать еще до осени.

Детали: В Минобороны России заявили о создании вакцины от коронавируса COVID-19. По словам первого замминистра обороны РФ Руслана Цаликова, вакцина разработана военными вирусологами совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сообщает «Аргументы и факты».

«Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет к коронавирусу, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — заявил он, уточнив, что вакцину испытали на двух группах добровольцев.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает, что производство вакцины может начаться уже в августе.

«Первая фаза испытаний уже успешно завершена, вторая завершится к 3 августа. После этого в России и сразу в нескольких странах начнется третья фаза испытаний. Ожидаем одобрение со стороны регуляторов в РФ уже в августе и сразу после этого планируем начать массовое производство», — сказал он.

Он отметил, что в России будет произведено 30 млн доз вакцины при потребности в 40-50 млн, а всего со странами-партнерами — 200 млн.

По расчетам фонда, в 2021 году будет произведено более 3 млрд доз вакцин на основе аденовирусных векторов, что «позволит миру эффективно бороться с коронавирусом».

В тему: В ВОЗ назвали примерные сроки начала массовой вакцинации от коронавируса.

27 июня 2020 года мы писали, что испытания вакцины от коронавируса провалились: макаки болеют, люди теряют сознание.

18 мая 2020 года сообщалось, что немецкий врач сделал важное уточнение по поводу тотальной вакцинации от коронавируса.

Читайте также мнение блогера: «Зеленский готов провести принудительную вакцинацию украинцев».

Тэги: общество, Россия, здоровье, вакцина, вакцинация, коронавирус

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