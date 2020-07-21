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Киевлян предупредили об опасной воде в бюветах. Список адресов

Автор: «Фраза»
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Киевлян предупредили об опасной воде в бюветах. Список адресов

Главное: Киевлян предупредили о некачественной воде, которую можно было получить в бюветных комплексах. В Госпродпотребслужбе составили список адресов. 

Детали: Сотрудники Госпродпотребслужбы Киева взяли пробы воды в десяти бюветных комплексах города. В воде восьми из них обнаружили отклонения от гигиенических норм, сообщили в ведомстве.

Специалисты занимаются «ревизией» бюветной воды с 20 марта — каждую неделю они проверяют по десять комплексов. В последний раз не прошли проверку по санитарно-химическим показателям безопасности и качества питьевой воды почти все пробы. В четырех пробах — по содержанию железа и марганца, а в восьми — общие коли-формы.

Также в Госпродпотребслужбе составили список адресов, где стоят «опасные» бюветы:

— улица Кирриловская, 99;

— улица Ветряные Горы, 2;

— улица Кобзарская, 2;

— улица Ивана Выговского (бывшая — улица Маршала Гречко);

— улица Туполева, 22б;

— улица Туполева, 16д;

— пересечение улиц Ружинской и Тешебаевой;

— улица Верховинная, 8.

Более того, в результате проверки бюветов 9 июля были обнаружены нарушения в содержании зон санитарной охраны артезианских скважин на шести комплексах.

В связи с этим в Госпродпотребслужбе обратились в «Киевводфонд» с требованием прекратить работу указанных бюветных комплексов и решением проблем с санитарными нормами.

В тему: В октябре 2018 года сообщалось, что пить воду из киевских бюветов — небезопасно. Также появился список опасных точек.

Тэги: Киев, общество, вода, бювет

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