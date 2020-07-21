На Одесщине мошенник с помощью одной купюры и нитки пополнил счет на 50 тысяч

Главное: В Одесской области задержан находчивый мошенник, который с помощью разрезанной купюры номиналом в 200 гривен, нитки и клейкой ленты изготовил специальное приспособление, с помощью которого пополнил мобильный счет аж на 50 тысяч гривен.

Детали: Полиция Одесской области поймала злоумышленника, который с помощью одной купюры и нитки больше сорока раз пополнил мобильный счет на сумму около 50 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Как отметили в ведомстве, правонарушителя разоблачили сотрудники киберполиции совместно со следователями Малиновского отдела полиции.

В ходе следствия было установлено, что с мая 2019 года подозреваемый с помощью разрезанной купюры номиналом в 200 гривен, нитки и клейкой ленты изготовил специальное приспособление. С его помощью он одной и той же купюрой неоднократно через терминал онлайн-платежей пополнял свой мобильный счет. Полученные средства молодой человек перечислял на электронные кошельки и банковские карты, а затем снимал с них наличные.

Всего на счету 29-летнего мужчины 44 факта правонарушений, совершенных в Одессе и области. Своими действиями злоумышленник нанес ущерб обществу с ограниченной ответственностью.

За содеянное подозреваемому грозит срок до восьми лет.

В тему: В ноябре 2018 года Киберполиция поймала аферистов, которым удалось обмануть «Приватбанк» на 5 миллионов при помощи «вечной» купюры в 500 гривен.

В декабре 2017 года сообщалось, что в Украине орудуют группировки, которые массово распространяют фальшивые доллары и евро. При этом купюры сделаны настолько профессионально, что их не распознают даже банкоматы.