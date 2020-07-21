Названа десятка самых богатых людей мира

Главное: Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые ворвался в десятку самых богатых людей мира. Свой рейтинг публикует издание Forbes.

Детали: Журнал Forbes обновил десятку самых богатых людей мира. Издание сообщило, кто из них заработал на пандемии коронавируса.

Данные приводятся на 14 июля 2020 года.

Стартовые три места рейтинга с прошлого марта не изменились: первым идет глава компании Amazon Джефф Безос, у которого 181,2 миллиарда долларов (было 113 миллиардов), далее следуют основатель Microsoft Билл Гейтс (111,2 и 98 миллиардов соответственно) и глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (111,1 и 76).

На четвертую позицию поднялся основатель Facebook Марк Цукерберг (87,2 и 54,7), пятым идет один из основателей корпорации Oracle Ларри Эллисон (73 и 59), шестым оказался экс-глава Microsoft Стив Балмер (72 миллиарда, он новичок десятки).

Седьмое место в списке занимает самый богатый человек Индии Мукеш Амбани, который возглавляет холдинг Reliance Industries (71,4 миллиарда, он также дебютант рейтинга).

Восьмым оказался инвестор Уоррен Баффетт (70,9 и 67,5).

Еще один дебютант топ-10 миллиардеров – основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, который идет девятым: у него уже 69,1 миллиарда долларов. Отмечается, что акции Tesla с начала года подорожали в три раза, настолько же увеличилось и его состояние.

Замыкает рейтинг очередной новичок – разработчик и сооснователь поисковой системы Google Ларри Пейдж (67,1 миллиарда).

В тему: 17 июля 2020 года сообщалось, почему на самом деле Билл Гейтс стал самым богатым человеком.