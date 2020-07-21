Букмекеры считают, что киевское «Динамо» возглавит «украинский немец»

Главное: Киевское «Динамо» продолжает поиски нового главного тренера. Букмекеры составили список претендентов.

Детали: После отставки тренерского штаба Алексея Михайличенко киевское «Динамо» продолжает поиски наставника команды. Он должен быть представлен до конца июля.

Тем временем букмекеры уже гадают, кто же станет новым главным тренером киевлян.

Мы проанализировали котировки популярных украинских контор.

Явным фаворитом считается нынешний наставник луганской «Зари» Виктор Скрипник. На 50-летнего специалиста ставят примерно 1,4-1,5 к 1.

Напомним, что бывший защитник сборной Украины стал настоящей легендой немецкого «Вердера», за который выступал в 1996-2004 годы, выиграв чемпионат Германии и два кубка страны. Виктор Скрипник долгое время работал в системе клуба, и даже был его наставником. Именно он спас команду от вылета в сезоне 2014/15, за что получил награду как «тренер года».

На втором месте в ранжире экспертов идет легендарный динамовец и нынешний наставник венгерского «Ференцвароша», с которым он выиграл два чемпионских титула кряду, Сергей Ребров. Он уже тренировал «Динамо» в 2014-2017 годах, до этого был ассистентом главного тренера. На его назначение ставят примерно 3-3,5 к 1.

Среди других кандидатов на пост наставника киевской команды также рассматривают главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко (7-8 к 1).

Не исключено и назначение уже работавшего с «Динамо» экс-тренера московского «Локомотива» Юрия Семина (12-15 к 1).

Вероятность прихода в «Динамо» специалиста из западной Европы расценивается как 10-12 к 1.

Накануне мы писали, что главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко вместе со всем своим штабом покидает команду.

В тему: 20 июля 2020 года наш колумнист писал о том, какой тренер нужен киевскому «Динамо».