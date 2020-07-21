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Курс гривны продолжает стремительно снижаться: данные на 21 июля 2020

Александр Панько
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Курс гривны продолжает стремительно снижаться: данные на 21 июля 2020

Главное: Курс гривны продолжает падать. Доллар и евро дорожают.

Детали: Во вторник, 21 июля, курс украинской гривны вновь очень сильно снизился. Свежие котировки публикует Национальный банк.

Финансовый регулятор на сегодня поднял цену американского доллара сразу на двадцать четыре копейки – до 27,60 гривен.

Еще больше, на тридцать три копейки, подорожал евро – до 31,59 гривен.

Курс валют

Отметим, что снижение курса гривны происходит уже несколько дней кряду.

В тему: 16 июля 2020 года мы писали, что Верховная Рада назначила главой Национального банка Украины уроженца российской Тулы Кирилла Шевченко. В 2009 г он несколько месяцев работал советником у тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко.

15 июля 2020 года стали известны подробности беседы Зеленского с руководством МВФ.

Тэги: евро, Национальный банк Украины, доллар, гривна, экономика, курс валют, финансы, новости Украины

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