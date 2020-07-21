Мошенница «нагрела руки» на доверчивых киевлянах, продавая им липовые путевки

Главное: Под суд пошла мошенница, которая обманывала киевлян, продавая им несуществующие туристические путевки. Также она якобы занималась продажей бытовой техники.

Детали: В Киеве судят мошенницу, которая на туристических путевках и продаже бытовой техники обманула граждан на 700 тысяч гривен. Об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, подозреваемая, не будучи оператором по предоставлению туристических услуг и не имея целью намерения и возможности выполнять обязательства по договорам о туристическом обслуживании, распространяла информацию среди своих знакомых и родственников о выгодных условиях приобретения путевок на отдых в Турции и Египте по выдуманной льготной программе.

Кроме того, подозреваемая вводила знакомых в заблуждение относительно возможности приобретения бытовой техники со скидками через известную торговую сеть, хотя на самом деле ни возможностей не было, ни отношение к указанной компании она не имела.

По результатам расследования установлено 43 факта мошеннического завладения злоумышленницей денежными средствами 18 граждан в период с октября 2016 по ноябрь 2018 года.

Указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, и обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следственными Подольского управления полиции ГУ ЧП в Киеве.

В тему: В мае 2020 года в Киеве накрыли мошенников, которые продавали «защиту» от коронавируса.

В начале июня сообщалось, что аферисты придумали новые схемы обмана пожилых украинцев.