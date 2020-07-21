Украинцев предупредили о грозах на ближайшие выходные, 25-26 июля

Главное: В ближайшие выходные в Украину вернутся грозы. На большей части территории страны будет не жарко.

Детали: В эти выходные, 25-26 июля, в Украине вернутся грозовые дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Синоптики говорят, что осадки пройдут на большей части страны, кроме юго-востока и Крыма. Там же ожидается жара до плюс 28-30, а ночью будет 16-19 градусов.

В других областях температура днем упадет до 21-27 тепла, а ночью будет плюс 11-15.

В Киеве пройдут дожди с грозами. Днем будет 24-26 тепла, а ночью плюс 13-15.

Карта погоды:

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