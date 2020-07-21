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Врач рассказала об уникальной пользе… шампанского

Агата Кловская
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Врач рассказала об уникальной пользе… шампанского

Главное: Медик поведала о пользе шампанского. Оно замедляет процесс старения.

Детали: Российский диетолог Арина Смолова сделала неожиданное заявление: оказывается, пить шампанское – полезно для здоровья. Как цитирую ее местные СМИ, касается это розовых и красных сортов игристого вина.

Медик говорит: «Красный виноград и вещества, содержащиеся именно в косточках красного винограда, давно изучены и широко используются в медицине именно как средства, обладающие антиоксидантными свойствами, обновляющими организм».

Она добавила, что «в небольших количествах игристое вино положительно влияет на работу мозга и память».

Врач говорит: «В игристом вине имеются полифенолы, препятствующие образованию в головном мозге амилоидных пептидов, которые являются нейротоксичными белками, приводящими к развитию слабоумия».

Также сообщается, что оно «полезно для сердца, улучшает состояние кожи и снижает уровень плохого холестерина».

Уточняется, что суточная доза шампанского не должна превышать одного бокала. Кроме этого от него следует отказаться людям с заболеваниями пищеварительной системы.

В тему: 3 июля 2020 года мы писали, что ученые выяснили, что физкультура может спасти от слепоты в старости.

2 июля 2020 года сообщалось, что российский врач призвал есть крапиву и объяснил, чем она полезна.

Тэги: здоровье, шампанское

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