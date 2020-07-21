Американцы заявили, что научились лечить рак груди

Главное: Исследователи из США создали нанопрепарат для лечения рака груди. Ученые говорят о его высокой эффективности.

Детали: Ученые из университета Арканзаса в США заявили, что научились эффективно уничтожать раковые клетки молочной железы. Как пишет издание Advanced Therapeutics, для этого они создали нанопрепарат, который убивает онкологию без побочных токсических эффектов.

По словам исследователей, их изобретение эффективно даже против самой сложной формы – трижды негативного рака груди.

Отмечается, что данный тип онкологии опасен тем, что «не содержит ни один из трех видов белков-рецепторов – эстрогена, прогестерона и эпидермального фактора роста человека второго типа, поэтому его нельзя лечить с помощью рецептор-ориентированной терапии, ведь не всегда помогает и химотерапия, так как этот рак быстро образует метастазы по всему организму, и чаще всего требует хирургического вмешательства».

Ученые говорят, что их лекарство по своей химической структуре относится к новому классу наноматериалов, называемому металлоорганическими каркасами с лигандами (молекулы, связанные с другими молекулами с помощью донорно-акцепторного взаимодействия).

Исследователи говорят, что их препарат предназначен для адресной доставки лекарств в процессе фотодинамической терапии.

Работа над ним продолжалась несколько лет.

В публикации сказано: «В основе метода лежит неинвазивный подход, основанный на действии веществ-фотосенсибилизаторов, которые при облучении светом генерируют активные формы кислорода, которые убивают раковые клетки, не создавая токсичности для нормальных клеток. У этого метода значительно меньше побочных эффектов по сравнению с химиотерапией».

В статье также говорится о том, что «созданный нанопористый металлоорганический каркас, специфически нацеленный на опухолевые клетки, значительно повышает эффективность действия ФДТ».

Кроме этого ученые изучили варианты комплексного применения новой системы доставки лекарств с магнитно-резонансной томографией и флуоресцентной томографией, с помощью которых можно отслеживать движение лекарства в организме и контролировать ход лечения.

Ученые уверяют: «Наш метод позволит отказаться от химиотерапии, которую на сегодняшний день проходят 80% пациенток с трижды негативным раком молочной железы, при которой используются высокотоксичные препараты – антрациклины и доксорубицин, который крайне негативно действует на сердце и имеет множество других серьезных побочных эффектов».

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