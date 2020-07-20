Михайличенко уволен из «Динамо» в очередной раз

Главное: Главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко вместе со всем своим штабом покидает команду. Новый тренерский состав будет объявлен совсем скоро.

Детали: Руководство киевского «Динамо» решило не продолжать сотрудничество с Алексеем Михайличенко в качестве главного тренера команды. К новому сезону столичный клуб будет новый тренерский штаб, сообщает официальный сайт «Динамо».

Михайличенко возглавил команду по ходу нынешнего сезона, сменив на этом посту Александра Хацкевича, выиграл Кубок Украины, а также завоевал серебряные медали чемпионата.

При этом команда под его руководством не выполнила поставленные задачи на евроарене, не сумев даже выйти из далеко не самой сильной группы в Лиге Европы.

Последней каплей терпения президента команды Игоря Суркиса стало вчерашнее унизительное поражение от команды «Колос» из села Коваливка со счетом 0:2. Суркис после игры говорил, что в каком бы состоянии команда не была, но она не имеет права проигрывать сельской команде. Также Суркис говорил, что не видит, за счет чего его клуб может добиваться успехов в Европе, намекая таким образом на возможные изменения на тренерском мостике.

Тем не менее, руководство команды поблагодарило весь тренерский штаб – Алексея Михайличенко, Вадима Евтушенко, Сергея Федорова и Михаила Михайлова за проделанную работу.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда Суркис-младший увольняет Михайличенко. Подобное случилось в августе 2004 года после домашнего поражения от турецкого «Трабзонспора» в отборе Лиги чемпионов. Тогда на его место пришел Йожеф Сабо.

Кто заменит Михайличенко в этот раз – станет известно чуть позже.

В тему: Михайличенко возглавил «Динамо» 15 августа минувшего года. Днем ранее с поста главного тренера «Динамо» был уволен Александр Хацкевич, из-за чего болельщики клуба не скрывали своей радости.