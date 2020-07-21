Испанский диетолог объяснил, почему так полезно есть яйца

Главное: Испанский медик заявил о небывалой пользе яиц. Так, они помогают похудеть.

Детали: Диетолог из Испании Айтор Санчес рассказал о пользе употребления яиц. Как цитируют его местные СМИ, этот знакомый всем нам продукт очень эффективен для тех, кто мечтает похудеть.

Врач говорит, что подойдут не только куриные яйца, но и гусиные, перепелиные и другие. Не суть важно и то, в каком виде их употреблять: сырыми, вареными или жареными.

Он подчеркнул, что яйца не сжигают жир.

Однако медик пояснил: «Увеличение потребления белка, особенно полученного из питательных продуктов, к которым относятся яйца, помогает надолго насытиться, не испытывать чувство голода».

Диетолог говорит, что благодаря этому снижается суточное потребление калорий человеком.

Лучше всего есть яйца с утра – на завтрак. Они, говорит врач, «помогут зарядить организм необходимыми питательными веществами на целый день».

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