В ВОЗ назвали примерные сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

Главное: Массовая вакцинация от коронавируса может начаться через год. Такой прогноз дали во Всемирной организации здравоохранения.

Детали: Во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали, когда появится вакцина от коронавируса. Как ожидается, массовая вакцинация может начаться уже в середине 2021 года. Об этом заявила заместитель главы ВОЗ Сумия Сваминатан, сообщает DW.

По ее словам, сейчас более 20 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания, и есть надежда, что некоторые из них сработают. Результаты могут быть получены уже к началу следующего года.

Также она отметила, что то, что антитела к вирусу могут исчезать через некоторое время, не является доказательством полного отсутствия приобретенного иммунитета.

В свою очередь ученые из Королевского колледжа Лондона утверждают, что в мире существует 6 различных форм коронавируса, сообщает «Голос» со ссылкой на Sky News.

По их словам, в настоящее время выделено шесть форм коронавирусной инфекции нового типа. Специалисты отличают их по симптоматике и градусу серьезности. Классификация позволит определить риск возможных осложнений у пациентов.

Две формы похожи на грипп, им сопутствует головная боль, потеря обоняния. Третья форма напоминает желудочно-кишечные расстройства, для нее характерны диарея и отсутствие аппетита. Четверная форма коронавируса проявляется постоянной усталостью и болью в груди.

Опаснее всего пятая и шестая формы. Пациенты страдают от боли в мышцах, затрудненного дыхания, спутанного сознания. Более половине таких больных необходима госпитализация в стационар. Тогда как среди пациентов с первой формой таких всего 16 процентов.

В тему: 27 июня 2020 года мы писали, что испытания вакцины от коронавируса провалились: макаки болеют, люди теряют сознание.

18 мая 2020 года сообщалось, что немецкий врач сделал важное уточнение по поводу тотальной вакцинации от коронавируса.

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