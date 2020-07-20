Американцы заявили, что есть всего два способа старения человека

Главное: Человек может стареть двумя путями. Это определяется в раннем возрасте.

Детали: Ученые из университета Калифорнии в Сан-Диего в США заявили, что существует два пути старения человека. Как цитирует их издание Phys.org, это определяется еще в раннем возрасте, после чего клетки нашего организму следуют заданному «вектору» всю оставшуюся жизнь.

Эксперты в ходе экспериментов изучили клеточные процессы у дрожжей Saccharomyces cerevisiae.

В их отчете сказано, что «с помощью методов микрогидродинамики и компьютерного моделирования выяснилось, что около половины клеток стареют в процессе постепенного снижения стабильности ядрышка – региона в ядерной ДНК, где происходит образование ключевых компонентов для синтеза белков».

Отмечается, что «у другой половины клеток развивается дисфункция митохондрий, энергетических станций клетки».

Специалисты, сказано в статье, «с помощью компьютерного моделирования смогли перепрограммировать главную молекулярную схему, модифицируя ее ДНК, и создать новый путь старения с увеличенной продолжительностью жизни».

В тему: 17 июля 2020 года мы писали о том, что мсследователи назвали самый эффективный способ «затормозить» старение.

25 июня 2020 года сообщалось, что ученые придумали, как можно продлить жизнь.