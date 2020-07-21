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Сборную Украины уже записали в аутсайдеры Лиги наций

Александр Панько
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Сборную Украины уже записали в аутсайдеры Лиги наций

Главное: Букмекеры оценили шансы сборной Украины выиграть свою группу в Лиге наций. Нашей команде отводят последнее место.

Детали: До старта сборной Украины в Лиге наций остается полтора месяца. Уже 3 сентября наша команда должна (если в ситуацию не вмешается коронавирус) играть дома со швейцарцами.

Эксперты из авторитетной букмекерской конторы William Hill оценили шансы подопечных Андрея Шевченко выиграть свою группу А4, в которую также попали немцы и испанцы.

Украинцам отводят последнее место в квартете, принимая ставки на нашу победу в группе как 11 к 1. Фаворитами же считают Германию (2 к1), далее в ранжире идут Испания (2,2 к 1) и Швейцария (7 к 1).

Лига наций

Стоит напомнить, что розыгрыш Лиги наций 2020/2021 связан с европейским отборочным циклом к чемпионату мира 2022, давая дополнительную возможность выхода в финальную стадию ряду национальных сборных.

В тему: 27 июня 2020 года мы публиковали календарь матчей сборной Украины в Лиге наций.

17 июня 2020 года в УЕФА рассказали, где и когда пройдут матчи плей-офф и финалы еврокубков.

19 марта 2020 года наш аналитик писал о том, выигрывает ли сборная Украины от переноса Евро.

7 апреля 2020 года появился авторский материал о том, что выбрать Андрею Шевченко: сборную Украины или «Милан»?

Тэги: футбол, Андрей Шевченко, спорт, Лига наций, сборная Украины по футболу

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