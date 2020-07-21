Сборную Украины уже записали в аутсайдеры Лиги наций

Главное: Букмекеры оценили шансы сборной Украины выиграть свою группу в Лиге наций. Нашей команде отводят последнее место.
Детали: До старта сборной Украины в Лиге наций остается полтора месяца. Уже 3 сентября наша команда должна (если в ситуацию не вмешается коронавирус) играть дома со швейцарцами.
Эксперты из авторитетной букмекерской конторы William Hill оценили шансы подопечных Андрея Шевченко выиграть свою группу А4, в которую также попали немцы и испанцы.
Украинцам отводят последнее место в квартете, принимая ставки на нашу победу в группе как 11 к 1. Фаворитами же считают Германию (2 к1), далее в ранжире идут Испания (2,2 к 1) и Швейцария (7 к 1).
Стоит напомнить, что розыгрыш Лиги наций 2020/2021 связан с европейским отборочным циклом к чемпионату мира 2022, давая дополнительную возможность выхода в финальную стадию ряду национальных сборных.
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