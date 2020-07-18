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Украинский депутат призвал МИД страны занять рациональную позицию по эскалации на границе Армении и Азербайджана

Автор: «Фраза»
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Украинский депутат призвал МИД страны занять рациональную позицию по эскалации на границе Армении и Азербайджана

Автор Проекта Постановления о признании Геноцида армян, депутат Верховной Рады Антон Поляков обратился к теме эскалации на границе Армении и Азербайджана, об этом сообщает AnalitikaUA.net со ссылкой на Telegram политика.

«К сожалению, в последние несколько дней мы стали свидетелями эскалации конфликта между Азербайджаном и Арменией. Появилась реальная угроза развития активной фазы противостояния, уже есть человеческие жертвы и стороны не могут прийти к общему знаменателю.

Появилась новость о том, что армия Азербайджана готова нанести удары по атомной электростанции в Армении, что может привести к ужасной катастрофе.

Надеюсь, что официальный Баку прислушается к здравому смыслу и не допустит активизации боевых действий.

Также призываю наших дипломатов из МИДа занять рациональную позицию, необдуманные высказывания в поддержку одной из сторон уже привели к серьезному дипломатическому скандалу.

Хочу напомнить господину Кулебе, что основная функция его ведомства в том, чтобы повышать статус страны на международной арене, а не наоборот.

Не надо допускать провокаций и ошибок.

Украина должна сохранить нейтралитет», сказано в заявлении политика.

Как сообщалось ранее, депутат «Слуги народа» Антон Поляков зарегистрировал Проект Постановления о признании геноцида армянского народа (регистрационный № 2376 от 05.11.2019).

Накануне резко раскритиковала заявление МИД Украины Депутат Верховной Рады Украины Дарья Володина. А Союз армян Украины в своем обращении назвал необоснованным и непонятным высказывание Министерства иностранных дел Украины относительно событий последних дней на границе Армении и Азербайджана. Указав на локацию конфликта и действия Азербайджана, в организации отметили, что МИД Украины в своем заявлении абсолютно безосновательно акцентирует внимание на сохранении территориальной целостности Азербайджана, указав, что со стороны Армении отсутствуют какие-либо территориальные претензии.

В обращении Союза армян Украины отмечено, что под угрозой находятся армянские границы, ведь первопричиной конфликта стало незаконное вторжение азербайджанских военных на армянскую землю. «Целью Армении не является претензия на земли соседа, а лишь защита собственных граждан и территорий.

Разделяя позицию одной из сторон, Украина не только не способствует мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, но и портит дипломатические отношения с Республикой Армения. Кроме того, такие необоснованные заявления могут способствовать межнациональным конфликтам внутри страны. Стоит отметить, что на территории Украины проживает многочисленная армянская диаспора, которая также заинтересована в стабильных отношениях стран.

Важно также отметить, что ни одна из стран представителей Минской группы, целью которой является содействие мирному урегулированию конфликта, не высказалась в поддержку азербайджанской стороны, кроме Турецкой республики. Это свидетельствует о неоднозначности ситуации, которая не позволяет цивилизованным странам принять ту или иную позицию по этому вопросу.

Несмотря на короткий промежуток времени с начала военных событий, МИД Украины уже выразил позицию, поддерживая одну из сторон конфликта, что свидетельствует о непрофессиональном подходе и поверхностном изучении важного вопроса. Весь мир, не делая поспешных выводов, призывает к мирному урегулированию ситуации и не встает на защиту одной из сторон.

Подытоживая приведенные аргументы, Союз армян Украины осуждает позицию МИД в вопросе армяно-азербайджанского конфликта и призывает Министерство дать справедливую и объективную оценку вышеуказанным событиям».

Напомним, ранее МИД Украины выступил за поддержку территориальной целостности Азербайджана, хотя новую эскалацию инициировал именно Азербайджан, и вне зоны карабахского конфликта.

Тэги: общество, Армения, Азербайджан, политика

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