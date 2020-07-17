Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования

Главное: Биологи из США выяснили, какое воздействие оказывают радиоволны 4G и 5G на эмбрионы рыб. Оказалось, что радиоволны подавляют сенсомоторные функции.

Детали: Биологи выяснили, какое воздействие оказывают радиоволны на эмбрионы рыб данио-рерио. Для эксперимента группа ученых из Университета Орегона (США) поместила в камеру икру аквариумных рыбок данио-рерио. К камере присоединили антенну и передатчик, который излучал радиоволны частотой 3.5 ГГц. Эта частота используется для работы сетей 4G и 5G.

Как пишет Naked Science, результаты опубликованы в журнале PLOS ONE.

Начиная с шестого часа после оплодотворения образцы подвергались воздействию волн в течение 42 часов. Еще три дня их изучали на предмет возможных изменений.

Анализ показал, что существенного влияния на смертность и морфологию не было. Облучение не повлияло на способность образцов реагировать на свет ни в светлой, ни в темной фазе.

Но обнаружилось умеренное торможение реакции испуга, что говорит о сенсомоторных нарушениях. Это может служить ранним маркером расстройств нервно-мышечной системы, которые проявятся уже у взрослых особей.

Предыдущее исследование воздействие на эмбрионы аквариумных рыбок радиоволнами с частотой 100 МГц приводило к задержке в развитии.

Ученые отмечают, что их выводы пока неполные. В будущих исследованиях они собираются имитировать сигналы мобильной сети с более длительным воздействием и быстрым модулированием частоты волн.

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