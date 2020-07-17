Проанализировав хронологию убийств Чикатило, ученые с удивлением обнаружили «дьявольскую лестницу»

Главное: Американские ученые проанализировали хронологию убийств Андрея Чикатило и получили график в виде так называемой «канторовой лестницы», которую еще называют «дьявольской».

Детали: Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе проанализировали хронологию убийств одного из самых известных серийных маньяков Андрея Чикатило. Как сообщает «Обозреватель» со ссылкой на западные СМИ, в своем исследовании они распределили 53 преступления, совершенные с 1978 г по по 1990 г, когда он был задержан.

На получившемся графике можно увидеть определенную последовательность из маленьких ступенек и порогов затишья. Каждый такой порог соответствует фазе, во время которой убийца, пресытившись преступлениями, останавливался, чтобы «обрести форму» и снова испытать потребность убивать.

Получившаяся кривая называется «канторовой лестницей» (по имени немецкого математика XIX века).

По мнению исследователей, преступления маньяка можно сравнить с приступами эпилепсии у больного человека или творческими порывами одаренной личности, чей мозг постепенно накапливает информацию, связанную с нервными импульсами, и в конечном итоге вызывает неожиданное изменение порога, словно капля внезапно переполняющая сосуд.

В то же время ученые признают, что их анализ не является полным ввиду отсутствия информации о преступлениях, которые по тем или иным причинам не были реализованы.

Канторова лестница — пример непрерывной монотонной функции, которая не является константой, но при этом имеет производную, равную нулю в почти всех точках (сингулярной функции). Иногда также называется «чертовой лестницей» или «дьявольской лестницей».

В тему: Андрей Чикатило — советский серийный убийца, насильник, педофил, некросадист, некрофил и каннибал. Один из самых известных серийных маньяков современности. В период с 1982 по 1990 годы Чикатило совершил в Ростовской области и других регионах СССР 43 доказанных убийства.

Следствие предъявило ему обвинение в совершении 53 убийств, сам преступник сознался в 56, а, по оперативным сведениям, маньяк убил более 65 человек. В приговоре суда первой инстанции значилось 52 убийства, которые датировались периодом с 1978 по 1990 годы, из которых 9 были исключены из приговора Верховным Судом РФ за недоказанностью.

В результате ошибок следователей и экспертов был расстрелян невинный человек.

Самого же Чикатило приговорили к смертной казни и расстреляли в феврале 1994 года.