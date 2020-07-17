Медведчук – Зеленскому: Чьи интересы вы защищаете – украинского народа или международных спекулянтов, которые уничтожают нашу страну

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук обратился с новым письмом

к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем оппозиционный политик призвал главу государства решить, с кем он: с грабителями и спекулянтами, обворовывающими страну или с простыми людьми, нуждающимися в его защите.

Виктор Медведчук подчеркнул, что околовластные спекулянты и жулики, прикрываясь псевдонаучными лозунгами выдают обнищание страны за прогресс, а развал экономики — за успешные реформы.

«Из Украины выкачивают за границу миллиарды, чтобы потом брать миллионы в виде кредитов из этих денег и, разумеется, возвращать с процентами. Ни для кого не секрет, что от таких реформ страдает народ: пенсионер, всю жизнь работавший на эту страну; простой труженик, который с трудом сводит концы с концами, в том числе из-за непомерных жилищно-коммунальных тарифов; молодые люди, лишенные перспектив и возможности реализовать свое право на трудоустройство, получение жилья и достойный уровень жизни для себя и своих детей», — отметил оппозиционер.

«Настало время решить, с кем Вы, Владимир Александрович, — с грабителями или с ограбленными, с людьми, разбогатевшими на обнищании народа, или с гражданами, отброшенными за порог бедности и нуждающимися в Вашей защите. Вы должны сделать свой выбор!» — подчеркнул Виктор Медведчук.