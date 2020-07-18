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Участники группы The Beatles воссоединились, чтобы выпустить новый альбом

Агата Кловская
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Участники группы The Beatles воссоединились, чтобы выпустить новый альбом

Главное: Бывшие участники группы The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр снова объединились. Они собрались записать новый альбом.

Детали: Фанаты культовой британской группы The Beatles ликуют: ее бывшие участники 78-летний Пол Маккартни и 80-летний Ринго Старр собрались записать новый альбом. Стали известны подробности будущей работы, о которой пишет портал NME.

Так, как сообщается, о работе в студии поведал сам Пол Маккартни.

Известно, что музыканты подготовили новую версию песни «A Beautiful Night» Пола Маккартни, которая выйдет одновременно с переизданием его альбома «Flaming Pie» 1997 года.

Усилиями Ринго Старра, пишет портал, «появится музыкальный клип на «A Beautiful Night» и новый мини-альбом с этим треком».

Пол Маккартни сказал: «Я уже много лет говорил Ринго, что было бы здорово сделать что-нибудь вместе, потому что мы не так много сотрудничали за рамками The Beatles».

Он добавил: «Мне не особенно нравился тот вариант песни, который я записал несколько лет назад. Я предложил Ринго поработать над этой песней, и все сразу пошло так, как в старые добрые времена. Я понял, как давно мы не играли вместе, и это было прекрасно <…> настоящее волшебство, мы оба были очень рады».

Также музыкант сообщил, что уже 31 июля хочет выпустить собственную архивную коллекцию, в которую войдут 32 бонусных трека и 128-страничная книга с ранее не публиковавшимися фотографиями покойной жены Линды Маккартни.

В тему: 26 декабря 2019 года были названы самые богатые артисты десятилетия.

14 декабря 2018 года сообщалось, что Пола Маккартни ограбили в Лондоне.

Тэги: Ринго Старр, музыка, культура, Пол Маккартни, The Beatles

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