Главные новости за 16 июля 2020 года

— Численность населения Украины к концу этого века может уменьшиться более чем в 2 раза и составить 17,5 млн человек. При этом число населения на всей планете увеличится более чем на миллиард.

— Верховная Рада назначила главой Национального банка Украины уроженца российской Тулы Кирилла Шевченко. В 2009 г он несколько месяцев работал советником у тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко.

— Верховная Рада Украины назначила новым главой Антимонопольного комитета Ольгу Пищанскую, много лет проработавшую на «АрселорМиттал Криворожсталь» и в холдинге «Метинвест» Рината Ахметова. По данным СМИ, ее сестра является бывшей соседкой президента Украины Владимира Зеленского в Кривом Роге, на которую он переписал свой бизнес в Италии.

— Верховная Рада назначила на должность вице-премьер-министра Украины — министра по вопросам стратегических отраслей Олега Уруского. В 2005 году он успел поработать первым заместителем министра промышленной политики в первом Кабмине Юлии Тимошенко.

— К ослаблению карантина из-за коронавируса не готовы уже семь областей и Киев. Ситуация с заболеваемостью ухудшается.

— Президент Владимир Зеленский считает, что карантин, введенный в связи с распространением коронавирусной болезни, не стоит продлевать более, чем на месяц.

— На девяти пляжах Киева с сегодняшнего дня можно купаться безо всяких ограничений.

— Свои границы для украинцев, несмотря на пандемию коронавируса, открыла Болгария. Это уже 26-я страна, которая дала нашим гражданам «зеленый свет».

— ГБР расследует дела о крышевании одесскими полицейскими проституции и насилии над несовершеннолетней.

— Букмекеры оценили шансы донецкого «Шахтера» выиграть Лигу Европы. На «горняков» ставят как 15 к 1.

— Неизвестные хакеры взломали большое количество аккаунтов знаменитостей и крупных компаний в Twitter. В частности, речь идет о Билле Гейтсе, Илоне Маске, Канье Уэсте, Флойде Мэйузэре, Apple, Uber и др. По некоторым данным, таким образом они уже заработали более $100 тыс. При этом аккаунт президента США Дональда Трампа не пострадал.

— Взлом официальных аккаунтов Билла Гейтса, Илона Маска, Apple и многих других в Twitter мог произойти через одного из работников этой социальной сети, который за деньги предоставил злоумышленникам доступ к ее административной части.

— Рэпера Канье Уэста все же зарегистрировали как кандидата в президенты США. Правда артист сможет баллотироваться лишь в одном штате.

— В дорогой квартире на Манхэттене найдено расчлененное тело местного миллионера Фахима Салеха. Камеры видеонаблюдения зафиксировали жестокого убийцу.