Исследователи назвали самый эффективный способ «затормозить» старение

Главное: Ученые озвучили «главный фактор», который помогает замедлить старение человека. Для этого необходим «нормальный уровень железа в крови».

Детали: Исследователи из Эдинбургского университета в Шотландии и Института биологии старения Макса Планка в Германии выяснили, как замедлить старение организма человека. Их цитирует издание Nature Communications.

По их словам, для этого людям необходимо «поддерживать нормальный уровень железа в крови».

В статье говорится, что ученые в ходе работы «получили выборку 1,75 миллионов человек для оценки продолжительности жизни и более шестидесяти тысяч долгожителей».

После этого они «проанализировали сводную статистику по общему геному, продолжительности жизни самих людей и их родителей и определили генетические вариации, связанные соответственно с общей продолжительностью жизни, периодом здоровья и долголетием».

Как выяснили исследователи, «генные наборы – геномные локусы, отвечающие за нормальный уровень железа, были представлены во всех трех группах».

Ученые поняли, что «гены, участвующие в метаболизме железа в крови, во многом ответственны за здоровую долгую жизнь».

Они говорят: «Статистические данные убедительно свидетельствуют, что слишком высокий уровень железа в крови сокращает здоровую жизнь, а контроль этого уровня может предотвратить повреждения, связанные с возрастом».

Также эксперты уверяют, что их выводы о метаболизме железа «могут объяснять, почему преждевременное старение связано с обилием в рационе красного мяса, богатого железом».

Ученые напоминают, что «содержание железа в крови зависит от диеты, а его аномально высокие или низкие уровни приводят с возрастом к болезни Паркинсона, заболеваниям печени и снижению способности организма бороться с инфекциями».

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