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Стало известно, где в Украине не готовы к ослаблению коронавирусного карантина

Автор: «Фраза»
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Стало известно, где в Украине не готовы к ослаблению коронавирусного карантина

Главное: К ослаблению карантина из-за коронавируса не готовы уже семь областей и Киев. Ситуация с заболеваемостью ухудшается.

Детали: В Министерстве здравоохранения в четверг, 16 июля, сообщили, что Киев и Черновицкая область не готовы к ослаблению карантинных мер из-за пандемии коронавируса. Ранее медики говорили, что «послаблений» не будет еще в шести областях – Винницкой, Волынской, Донецкой, Закарпатской, Харьковской и Черниговской.

По данным врачей, в Киеве динамика заболеваемости коронавирусом всего за сутки выросла на 21,13% при норме 10%. В Черновицкой области ситуация еще хуже – плюс 14,77%.

Карантин

В тему: 16 июля 2020 года Болгария открыла свои границы для украинцев на фоне пандемии коронавируса.

15 июля 2020 года мы сообщали, что коронавирусный карантин в Украине продлят как минимум до конца лета.

14 июля 2020 года оказалось, что в этом году хасиды в Умань не приедут.

10 июля 2020 года для украинцев опубликовали список стран «красной зоны».

Тэги: Киев, общество, здоровье, карантин, регионы, новости Украины, коронавирус

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