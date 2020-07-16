Стало известно, где в Украине не готовы к ослаблению коронавирусного карантина

Главное: К ослаблению карантина из-за коронавируса не готовы уже семь областей и Киев. Ситуация с заболеваемостью ухудшается.

Детали: В Министерстве здравоохранения в четверг, 16 июля, сообщили, что Киев и Черновицкая область не готовы к ослаблению карантинных мер из-за пандемии коронавируса. Ранее медики говорили, что «послаблений» не будет еще в шести областях – Винницкой, Волынской, Донецкой, Закарпатской, Харьковской и Черниговской.

По данным врачей, в Киеве динамика заболеваемости коронавирусом всего за сутки выросла на 21,13% при норме 10%. В Черновицкой области ситуация еще хуже – плюс 14,77%.

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